Премьер Дагестана повторил тезис Меликова о зарубежных организаторах протестов

28 сентября 2022, 00:57

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Протесты против мобилизации в Дагестане инспирированы из-за рубежа, заявил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, а МВД объяснило жесткий разгон протестующих их агрессивностью. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, заявил участник совещания в Миннаце Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале были подготовлены врагами из-за рубежа, и управлялись в том числе оттуда. Матери и жены жителей Дагестана, получивших повестки, вышли протестовать против мобилизации по своей воле, возразили ему пользователи соцсетей. Чтобы избежать народных волнений, Меликову следовало бы самому выйти к народу, отметили они.

Акции против мобилизации в Махачкале проходят с 25 сентября. Тогда силовики в Махачкале жестко разогнали протестующих, по данным правозащитников, был задержан 101 человек. На следующий день на площади в Махачкале произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Родные задержанных в ходе акции и жители Махачкалы собрались у здания Советского райотдела полиции города, куда доставляли участников акции. Правозащитники сообщили, что после этой акции протеста против мобилизации в Советский райотдел полиции Махачкалы доставлены около 100 человек. Силовики проводили чрезмерно жесткие задержания, люди всю ночь провели в отделе полиции в неприспособленных для этого условиях, спали, сидя, лежа на скамейках, при этом на ночь была оставлена даже беременная женщина, рассказал журналист Идрис Юсупов.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил с обращением к людям старшего поколения в связи с акциями протеста против мобилизации в республике.

"Предпринимаются попытки раскачать, дестабилизировать ситуацию в республике [...] пытаются обманным путем привлечь дагестанскую молодежь к несанкционированным действиям", - приводится сообщение Абдулмуслимов в Telegram-канале правительства Дагестана. Он считает, что при это был "задействован максимальный ресурс из-за рубежа".

Он призвал сплотиться и не "вестись на провокации и дезинформацию".

На заседании в министерстве по национальной политике Дагестана 27 сентября один из участников эмоционально высказался по поводу того, что чиновники не вышли к протестующим, чтобы успокоить их. «Я столько там ребят разнимал вчера, но из национальной политики ни одного работника не было», - заявил он на видео, которое опубликовано в Telegram-канале издания "Новое дело".. Участник отметил, что на сотрудников полиции нападали и они ходили с фингалами. "Ни с правительства ни от сюда ни одного человека не было. Все в окно смотрели", - почеркнул участник заседания.

Представитель МВД на заседании объяснил действия сотрудников тем, что уговоры и призывы силовиков протестующие игнорировали, вели себя агрессивно.

"Кавказский узел" также писал, что 27 сентября Советский районный суд Махачкалы начал рассматривать дела участников акции против мобилизации в Махачкале, четверым из них суд назначил арест на пять суток.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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