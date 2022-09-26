Полиция продержала всю ночь в отделе полиции корреспондента "Кавказского узла"

26 сентября 2022, 07:49

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Люди в штатском забрали журналистское удостоверение у корреспондента "Кавказского узла" Мурада Мурадова*, после чего его задержали сотрудники полиции. В отделение МВД не был допущен адвокат, полицейские требовали от Мурадова подписать протокол об административном нарушении. Журналист отказался, его продержали в отделении до утра.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали корреспондента "Кавказского узла" и увезли его с места акции противников мобилизации в Махачкале 25 сентября. Журналист успел сообщить, что в машине с ним везут не менее семи сильно избитых задержанных, один из которых весь в крови.

Корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов был задержан около 17.00 мск в Махачкале, когда по заданию редакции освещал митинг против частичной мобилизации. "Я стоял у автозака, снимал происходящее там внутри, когда вдруг сзади ко мне подошел человек в гражданском, схватил и повел в автозак", - рассказал он 26 сентября после того, как был отпущен из отделения полиции.

Мурадов попытался предъявить журналистское удостоверение, но тот же человек забрал документ. Затем четыре человека, применив физическую силу, вырвали у журналиста телефон, когда он хотел позвонить в пресс-службу МВД Дагестана. После этого Мурадова и еще девять задержанных привезли в отделение МВД Советского района Махачкалы, где уже находились "6-8 задержанных". Вскоре к ним стали добавляться новые люди, в том числе те, кого первоначально отвезли в отделение полиции Ленинского района. Всего, по оценке Мурадова, было доставлено около 60 человек.

Акция протеста прошла в Махачкале на пересечении проспектов Ярагского и Расула Гамзатова, она собрала около сотни человек. Сотрудники полиции задержали участников акции. Протестующие преградили путь полицейским машинам и попытались убедить силовиков отпустить задержанных, полицейский ударил одну из женщин, следует из обнародованных в Telegram видео с места событий.

По его словам, практически все те, с кем он общался, уверяли, что изначально не были участниками митинга, а шли на мероприятия в честь Дня города, но их внимание привлек шумом с места акции. "От всех, в том числе и от меня, требовали подписать протоколы. Меня, к примеру, как и большинство, обвиняли по ст. 20.2.6 КоАП ("Участие в несанкционированной акции"), кого-то - в мелком хулиганстве. Кажется, три человека обвинены в применении насилия к сотруднику полиции. Поскольку у меня не было удостоверения, то я не мог доказать полицейским, что что я журналист, и был на акции по заданию редакции. Но протокол я подписывать отказывался, объяснял, что был на митинге не как участник, а как журналист, и силовикам это не нравилось. В итоге полицейский пригрозил мне, что я уйду из отделения последним, как примерно и получилось. Меня выпустили вскоре после пяти часов утра, когда большинство других задержанных уже разошлись по домам. После меня осталось только 5-6 человек", - рассказал корреспондент "Кавказского узла".

Некоторых задержанных полицейские заставляли подписать протокол, угрожая, что в противном случае вручат им повестки в военкомат, как минимум в одном случае они выполнили свою угрозу, добавил Мурадов. Вначале каждый протокол составлялся очень долго - "по 30-40 минут". "Все изменилось около 3.00 мск, после визита представителя прокуратуры, который потребовал у полицейских действовать побыстрее, после чего большую часть задержанных достаточно оперативно "оформили" и выпустили", - отметил он.

Сотрудники полиции не пропустили к Мурадову адвоката, направленного Центром защиты прав СМИ. "Она провела несколько часов у дверей отделения МВД, но ее так и не пустили. Теперь будем обращаться в суд, чтобы снять обвинения", - заявил журналист.

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* Мурад Мурадов внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.