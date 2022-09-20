Власти Минвод отменили салют на День города

20 сентября 2022, 21:41

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Частично уступив требованиям горожан, власти Минеральных Вод отказались от праздничного салюта ко Дню города, но концертную программу оставили без изменений.

Как сообщал "Кавказский узел", организованные властями концерты российских эстрадных исполнителей прошли в Ставрополе в День города вопреки призывам казачества и пользователей соцсетей не проводить массовые празднества во время военной операции.

На День города в Минеральных Водах не будет салюта. «Было принято единогласное решение отказаться от праздничного салюта в знак солидарности с нашими бойцами», - написал сегодня глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко в своем Telegram-канале, сославшись на мнение горожан.

День города будет отмечаться в Минеральных Водах 24 сентября. Мэр анонсировал разрезание пятиэтажного праздничного торта, дегустационные площадки и национальные подворья, а также большой вечерний концерт.

"Кавказский узел" писал ранее, что атаман Ставропольского объединенного округа Борис Пронин обратился к властям региона с предложением отказаться от масштабных гуляний на период проведения специальной военной операции. Против праздничных мероприятий в Ставрополе выступили многие пользователи соцсетей, назвав их "пиром во время чумы".

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