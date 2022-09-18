Пользователи соцсети поспорили об уместности праздника в Армавире во время военной операции

18 сентября 2022, 17:10

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Решение администрации Армавира провести концерты эстрадных исполнителей в день города некоторые пользователи Instagram* сочли неуместным из-за военной операции на Украине. Аналогичные праздничные мероприятия состоялись в Москве и других городах, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести празднование 85-летия края без фейерверков и приглашенных звезд, выступление которых ранее анонсировалось. Торжественный концерт было решено провести "в формате торжественного собрания с привлечением исключительно краевых творческих коллективов и отказаться от дорогостоящих приглашенных звезд эстрады, фейерверков и иных увеселительных мероприятий". Ранее администрация края сообщила, что концерт пройдет "с участием звезд российской эстрады". Что стало причиной отмены выступлений, администрация края не уточнила.

В Армавире на День города состоялся концерт российских эстрадных исполнителей Иракли, Альбины Джанабаевой и Дениса Клявера, сообщает сегодня "Блокнот Краснодар".

Концерт было решено провести на фоне отказа от приглашения звезд на празднование 85-летия края, отмечает издание. Кроме того, 14 сентября мэрия Краснодара отменила часть развлекательных мероприятий на праздновании Дня города, запланированном на 25-26 сентября. В числе отмененных мероприятий – шоу дронов и выступления юмористов.

"В этом году День города пройдёт с привлечением исключительно городских и краевых коллективов. Это будет праздник, объединяющий горожан, с акцентом на историю и традиции столицы Кубани. Запуск праздничного фейерверка не планируется", - процитировало издание заявление мэрии Краснодара.

Администрация Армавира пригласила жителей и гостей города побывать на торжественном мероприятии, посвященном 183-й годовщине города. "17 сентября в 19.30 на центральной площади города состоится концерт, на котором выступит Иракли (Ираклий Пирцхалава), Альбина Джанабаева и Денис Клявер. Ждём всех желающих!" – говорится в публикации, размещенной 17 сентября в Telegram-канале мэрии.

Публикация о торжественном концерте в Армавире, размещенная сегодня в Instagram*-аккаунте издания, к 17.00 мск 18 сентября набрала 14 комментариев.

Авторы некоторых из них сочли неуместными праздничные развлекательные мероприятия на фоне военной операции на Украине. "Кто-то [участвует в военной операции] и жизни свои отдает, а кто-то пляшет на праздниках. Пипец, товарищи", - написала, в частности, xripkowa. "Пир во время чумы!!! Кто оплакивает сыновей, отцов, мужей, а кто-то празднует и веселится!!! Какое празднование, когда гибнут наши ребята", - возмутилась lana7274.

Авторы других комментариев высказали иную точку зрения. "Почему-то когда Чечня (чеченская кампания) была, никто не отменял развлечение. Странная позиция", - написала, в частности, elza_coshka. "А уместно в Москве устраивать было? А? Там гуляния на широкую ногу были, и так, что аж забыли на минуточку, что происходит, а у нас так позапрещали что-то вдруг все и везде", - написал krasiwiy_krai.

День города отмечался в Москве 10-11 сентября, в эти дни состоялись концерты, спортивные праздники, конкурсы и мастер-классы, сообщило издание Msk1.ru.

Напомним, 15 сентября власти отменили праздничный концерт и фейерверк на День города в Ростове-на-Дону, запланированные на 17 сентября. Губернатор Василий Голубев пояснил, что к нему обратилось немало людей с просьбой скорректировать праздничные мероприятия. "Самое большое мероприятие, которое планировалось на Театральной площади вместе с фейерверком, мы отменили", - сообщил он.

13 сентября представители общественных организаций подписались под обращением к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову, в котором попросили запретить выступление на Дне города в Ставрополе артистов Леонида Агутина и Клавы Коки, которые, как они отметили, выступают против политики государства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.