Власти Кубани отказались от выступления звезд на праздновании 85-летия края

14 сентября 2022, 06:00

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести празднование 85-летия края без фейерверков и приглашенных звезд, выступление которых ранее анонсировалось.

Сообщение о поручении главы Кубани опубликовано 13 сентября на сайте краевой администрации.

В сообщении говорится, что губернатор поручил провести запланированный на 17 сентября торжественный концерт "в формате торжественного собрания с привлечением исключительно краевых творческих коллективов и отказаться от дорогостоящих приглашенных звезд эстрады, фейерверков и иных увеселительных мероприятий".

Ранее, 11 сентября администрация Краснодарского края, анонсируя праздничный концерт 17 сентября, сообщило, что он пройдет "с участием звезд российской эстрады". Что послужило причиной отмены выступления поп-исполнителей и выступления кого были запланировано - не сообщается.

"Кавказский узел" также писал, что 13 сентября представители общественных организаций подписались под обращением к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову, в котором попросили запретить выступление на Дне города в Ставрополе артистов Леонида Агутина и Клавы Коки, которые, как они отметили, выступают против политики государства.

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