Чеченец инициировал кампанию против концерта Леонида Агутина в Ставрополе

13 сентября 2022, 23:42

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Исполнители Леонид Агутин и Клава Кока, чьи выступления запланированы на День города в Ставрополе, выступают против политики государства, заявили общественные деятели в обращении к губернатору Ставропольского края. Они призвали главу региона отменить выступление певцов.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня руководитель движения "Наш дом - город Грозный" Сайпуддин Гучигов потребовал запретить Филиппу Киркорову выступать на Кавказе после номера, в котором певец танцует на кресте. "Мы протестуем против его приезда, и мы обратились к губернатору, обратились в Минкульт Ставропольского края", - сказал Гучигов, пояснив, что мусульмане решили поддержать православных.

Представители общественных организаций подписались под обращением к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову, в котором попросили запретить выступление на ставропольском фестивале "На высоте" Леонида Агутина и Клавы Коки.

"Ставропольский край, к сожалению, всё чаще становится площадкой своего рода «рестарта» для ряда артистов, которые откровенно выступают против политики нашего государства, наших ценностей, традиций культуры и веры", - написали они в обращении, которое опубликовал сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" руководитель движения "Наш дом - город Грозный" Сайпуддин Гучигов.

Певец и композитор Леонид Агутин в марте выступил на своей странице в Instagram* против спецоперации на Украине, призвав политиков договориться. При этом он назвал себя патриотом своей страны.

Они отметили, что на 15 сентября запланирован приезд на День города в Ставрополь артистов Леонида Агутина и Клавы Кока. Авторы обращения напомнили о концерте певицы 4 сентября во Владивостоке, после которого родители потребовали "наказать Коку за демарш на концерте в честь Дня знаний".

Минкульт и прокуратура Приморского края заинтересовались творчеством уральской певицы Клавы Коки. Проверку проведут по статьям "мелкое хулиганство" (статья 20.1 КоАП РФ) и "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" (статья 148 УК РФ), сообщил 9 сентября Telegram-канал Mash. Причиной проверки стало выступление певицы на Дне знаний во Владивостоке. По мнению родителей молодежи, выступление Клавы Коки плохо влияет на детей.

Он считают, что "именно такими концертами, такими «артистами» убивают самое важное – наши духовно-нравственные начала, веру в страну, в порядок, в будущее", и попросили губернатора "обратить внимание на происходящее, не допустить дискредитацию и расшатывание молодежной политики в Ставропольском крае".

Под обращением, по данным на 22.50 мск сегодня, подписались восемь представителей общественных организаций, в том числе Сайпуддин Гучигов.

Сайпуддин Гучигов - уроженец Грозного, полномочный представитель ООД «За сбережение народа» в СКФО, член общества «Наследие империи».

"Кавказский узел" также писал, что 30 августа министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал провокаторами тех, кто выступает против концерта певца азербайджанского происхождения Jony. Он предложил им встретиться и обсудить все претензии. Айшат Кадырова как министр культуры Чечни была вправе поставить лайк под публикацией певца Jony, заявил Рамзан Кадыров. Глава Чечни оскорбительно отозвался о противниках проведения концерта, отметив, что они могут лично высказать свое недовольство в центре Грозного. Сам певец Jony выразил готовность выступить в Грозном.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.