Кадыров вызвал на диспут противников концерта Jony

31 августа 2022, 12:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Айшат Кадырова как министр культуры Чечни была вправе поставить лайк под публикацией певца Jony, заявил Рамзан Кадыров. Глава Чечни оскорбительно отозвался о противниках проведения концерта, отметив, что они могут лично высказать свое недовольство в центре Грозного. Сам певец Jony выразил готовность выступить в Грозном.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал провокаторами тех, кто выступает против концерта певца азербайджанского происхождения Jony. Он предложил им встретиться и обсудить все претензии в 13.00 мск 31 августа на площади перед Домом торжеств в Грозном.

"В нашу республику приезжает много известных людей, накануне сообщалось, что с концертом в Грозный приедет певец Jony, который по национальности является азербайджанцем, а также мусульманином. Он со своими концертами выступает в Турции, ОАЭ и т.д. Однако некоторые "псевдоимамы" начали выступать в интернете с заявлениями, что его визит в нашу республику - это большой стыд и это нельзя допустить", - перевело слова Дудаева издание "Чечня сегодня".

С критикой в адрес противников концерта Jony выступил и Рамзан Кадыров, опубликовав в ночь на 31 августа видеообращение и пост в своем Telegram-канале. "Ближайший концерт известного певца Jony в Грозном вызвал недовольство у религиозных дилетантов. Видите ли, диванные богословы (которые об исламских знаниях имеют далеко не глубокое представление и которые ни минуты не обучались религиозным наукам) почему-то именно сегодня активизировались и решили пройтись выдуманными доводами как по самой теме концерта, так и по моей семье, упрекая даже в такой мелочи, как... лайк публикации! Не буду цитировать их глупости. Уверен, словоблуды и так прекрасно поняли, что мои слова адресованы именно им. Если эти самоназванные богословы захотят подтвердить сказанное и предоставить доказательства своей исключительной набожности и приверженности религии всех членов своих семей, что позволило бы им критиковать других, то милости прошу на открытый диалог завтра у Дома торжеств в Грозном. Пусть докажут, что их религиозные наставления не пустые слова", - написал он.

В видео, которым сопровождается публикация, Кадыров выразил недовольство тем, что его старшей дочери адресованы упреки за лайк под публикацией Jony.

1 сентября 2020 года Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей старшей дочери Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни. 8 октября 2021 года 22-летняя Айшат Кадырова стала министром культуры республики.

"Пишут, что моя старшая дочь поставила лайк артисту по имени Jony, по-моему. И начали говорить про моего зятя вещи такие… Я официально заявляю: моя дочь - министр культуры. И она общается со всеми артистами, это ее работа – взаимодействие. Мы проводим дни культуры в разных регионах, у нас проводят разные культурные мероприятия. И она да, ставит лайки, пишет комментарии. Я это одобряю полностью", - сказал он, призвав недовольных собраться "где-то в центре" или приехать к нему в резиденцию.

Также глава Чечни заявил, что на этом концерте будут присутствовать его жена и дочери. "Если получится, я тоже поеду туда", - сказал Кадыров.

Заочно обращаясь к оппонентам, Рамзан Кадыров позволил себе уничижительную риторику. "Вы конченные козлы. У вас достоинства нет. Вы не мужчины, даже и не женщины, вы "оно". Так что не старайтесь говорить, что-то делать такое, типа навредить мне", - с усмешкой сказал глава российского региона, закончив свою речь словами "кто не с нами, тот под нами".

В июле 2019 года министр культуры Чечни объявил, что выступать в республике с концертами и выкладывать ролики с песнями в интернете могут только исполнители, одобренные специальной комиссией. Несколько жителей Чечни в эфире местного телевидения заявили тогда, что больше не будут заниматься самодеятельностью. Республиканские власти зачищают рынок от конкурентов официально одобренных исполнителей, предположил блогер Тумсо Абдурахманов.

Сегодня днем Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение Jony, в котором тот благодарит главу Чечни за поддержку и выражает готовность выступить в этой республике.

"Спасибо, дорогой брат Jony. Я поддерживаю твоё творчество, и мне действительно нравится твоё исполнение. Да, друзья, я люблю слушать музыку и в то же время считаю себя верующим человеком. Как и все мусульмане, чту Коран, Сунну Пророка, ищу довольство Всевышнего и стремлюсь к исполнению всех без исключения предписаний. Но я не имам или религиозный деятель высокого ранга. Я не святой! Я такой же, как и большинство людей, простой человек - Рамзан Кадыров. И поэтому не требуйте от меня быть идеальным во всех без исключения религиозных аспектах. Я сам к себе более требователен, чем кто-либо другой. И не стоит в интернете изощренно обвинять друг друга в каких-то слабостях или недостаточном рвении. Терпение и ещё раз терпение!" - написал Кадыров.

26-летний азербайджанец поднимает в своих песнях несвойственные исламу темы

Настоящее имя 26-летнего Jony - Джахид Гусейнли, он родом из Азербайджана, сообщило 3 июля издание Media.Az. Cам Jony рассказал в интервью The mood magazine в мае 2019 года, что его семья переехала в Россию, когда ему было четыре года.

Согласно информации в аккаунте Jony, на который подписаны 450,6 тысячи пользователей в "ВКонтакте", певец в 2022 году принимал участие в фестивале VK Fest в Москве и международном музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга".

"На счету Джони — пять наград в рамках премий «Жара Music Awards 2020», «Новое Радио Awards», «Премия Муз-ТВ 2021» и OK! Awards. Заветные трофеи он получил в категориях «Прорыв года», «Новые лица», «Лучший артист», «Певец года 2021» и «Лучшая песня». Также певец неоднократно номинировался как «Любимый музыкальный исполнитель», «Лучшее мужское видео», «Лучшая коллаборация» и другие", - говорится в биографии Jony, размещенной на сайте Concert Life.

Jony занялся творческой деятельностью в 22 года, начав писать стихи и исполнять собственные песни. "Одну за другой он выкладывал их в интернет. Однажды несколько видео попались на глаза Эльману Зейналову — продюсеру RAAVA Music. Он сразу разглядел талант начинающего певца и предложил ему контракт. Jony без раздумий согласился, что позволило ему получить покровительство престижного лейбла. На студии RAAVA Music певец Jony записал более 10 песен, в том числе две дуэтных с HammAli&Navai и El’man. Однако успех принес собственный трек «Аллея», собравший за несколько месяцев свыше 90 миллионов просмотров на канале Youtube", - говорится в публикации.

Большинство песен Jony посвящены отношениям, любви, досугу. При этом он часто говорит про употребление алкоголя. "Давай, бармен, тащи пустой стакан, стакан, Чтоб я не смог напиться наповал. Ты знаешь, насколько б я не был пьян, Тебя я никому тут не отдам", - отмечается в композиции "Пустой стакан". “Все меня знают таким. Я не веду себя так как кретин. Я весь изломанный, но это вковано. Словно я - робот, когда накатил”, - говорится в песне “Кроссы”.

В нескольких песнях Jony говорит об отношениях с девушками. В песне "Поехали ко мне" лирический герой предлагает девушке, с которой познакомился на танцполе, отправиться к нему домой. "Да какой там танцпол. Я хочу тебя дома. Так поехали ко мне. Слышь, поехали ко мне. Посмотреть “Игру престолов”, тоже есть там виски с колой. Мы с тобой наедине отдохнём от всех проблем", - говорится в песне. В песне “Мадам” Jony предлагает девушке показать свое тело. "Боже, что за lady. Покажи мне своё тело. Буду нежен я. Baby, take it easy", - поет он. В песне “Небесные розы” Jony просит позволить девушку прикоснуться к ней “Ты прикоснуться дай мне до тебя Я больше не могу ждать, милая Небесные розы, повсюду морозы. Но я вижу твой взгляд, и это меня уносит", - говорится в ней.

При этом в клипе Босс” Jony утверждает, что помнит о своих корнях. “Под моими найками роллс. Они называют меня босс. Ты спросишь, как мне это удалось? Просто я не забываю, где я рос”, - поет он под кадры застолья.

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