Глава Минпечати Чечни объявил провокаторами противников концерта Jony

30 августа 2022, 20:45

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Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал провокаторами тех, кто выступает против концерта певца азербайджанского происхождения Jony и других шоу в республике. Своих оппонентов он вызвал на площадь в Грозном.

Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев пригласил на разговор на одной из площадей Грозного тех, кто выступает против концерта в Грозном певца Jony, по этому поводу он выступил с 9-минутным роликом, который опубликован сегодня в его Telegram-канале. Его он озаглавил "Обращение к провокаторам". Всех, кто выступает против проведения каких-либо культурных мероприятий в Чечне, Дудаев призвал встретиться и обсудить все претензии в 13:00 мск 31 августа на площади перед Домом торжеств им. Дагуна Омаева, следует из аннотации к ролику.

"В нашу республику приезжает много известных людей, накануне сообщалось, что с концертом в Грозный приедет певец Jony, который по национальности является азербайджанцем, а также мусульманином. Он со своими концертами выступает в Турции, ОАЭ и т.д. Однако некоторые "псевдоимамы" начали выступать в интернете с заявлениями, что его визит в нашу республику - это большой стыд и это нельзя допустить", - перевел слова Дудаева сегодня Telegram-канал "Чечня сегодня".

Информация о том, что Jony 4 ноября выступит с концертом в Грозном, была опубликована 29 августа в ряде чеченских пабликов, в частности в Instagram*-паблике "Чечня сегодня". Стоимость билетов на концерт начинается от трех тысяч рублей.

В паблике, на который подписаны 566 тысяч человек, эта запись набрала к 20.30 мск 795 комментариев, большинство из них на чеченском языке. Пользователь imandadaevaa разместила в комментариях тег “#мыпротив. "Тогда сидите дома, в чем проблема?", - возразил ей mmlm878.

Часть комментаторов на русском языке не стала выступать против концерта . "На концерт дали разрешение. И раз сам Глава ЧР не против, думаю и вы должны это принять!", - указал пользователь ledimays."А что вы удивляетесь, как будто к нам не приезжали артисты и певцы мужского пола, он не первый и не последний", отметила mariam.karieva. "Кто не хочет, просто не идёт! А оскорблять человека, писать гадости-минимум не красиво. У нас республика многонациональная, и светская. Кто не хочет просто не идёт, вас кто-то заставляет? Я не иду, потому что не хочу. И всё!”, - указала _alina_007_tl.

Ряд пользователей заявили о намерении посетить концерт певца. “Очень нравятся его песни, хочу на концерт", - отметила amina_avtt.

С критикой концерта выступил чеченский оппозиционный Telegram-канал Niyso. "Согласно основам пути Ахмата Кадырова, чеченскую молодежь нужно воспитывать на концертах Тимати и Jony, а также на боях полуголых мужчин. И эти люди потом учат других религии и адатам", - говорится в сообщении от 29 августа.

Настоящее имя Jony Джахид Гусейнли, он родом из Азербайджана, сообщило 3 июля издание Media.Az.

Cам Jony рассказал, что семья переехала в Россию, когда ему было 4 года. "Мне с моим именем Джахид приходилось несладко, так как люди с трудом его запоминали. Особенно остро я столкнулся с этим, когда пошел в школу (...) После очередного раза, когда в школе не смогли запомнить мое имя, я начал представляться Джони", - объяснил он в интервью The mood magazine 8 мая 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня руководитель движения "Наш дом - город Грозный" Сайпуддин Гучигов потребовал запретить Филиппу Киркорову выступать на Кавказе после номера, в котором певец танцует на кресте. "Мы протестуем против его приезда, и мы обратились к губернатору, обратились в Минкульт Ставропольского края", - сказал Гучигов, пояснив, что мусульмане решили поддержать православных.

"Кавказский узел" также писал о скандале, который возник в Дагестане после трансляции военных песен из громкоговорителей, установленных на мечетях. Сотрудники МЧС запустили военные песни, но при этом не учли, что в исламе не приветствуется музыка, указали опрошенные "Кавказским узлом религиозные деятели и политологи.

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