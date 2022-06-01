Мусульмане подключились к просьбам запретить концерты Киркорова на Кавказе

01 июня 2022, 13:37

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Глава движения "Наш дом - город Грозный" Сайпуддин Гучигов потребовал запретить Филиппу Киркорову выступать на Кавказе после номера, в котором певец танцует на кресте. Ранее стало известно, что концерт Киркорова в Пятигорске отменен в связи с многочисленными обращениями

Мусульмане потребовали от властей запретить концерты Киркорова на всём Кавказе из-за его танца на кресте. Лидер движения "Наш дом - город - Грозный" Сайпуддин Гучигов пояснил, что мусульмане выступили в поддержку православных верующих. "На своем юбилейном концерте Филипп Киркоров измывался на символом христианства. Нас просто раздражает тот факт, что измываются над чувствами верующих. Мы протестуем против его приезда и мы обратились к губернатору, обратились в Минкульт Ставропольского края", - приводятся слова Гучигова в видео, опубликованном сегодня Telegram-каналом Mash.

В видео Гучигов также пояснил, что мусульмане решил поддержать православных, так как те выступили в их поддержку после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Ранее с заявлением против концерта Киркорова выступила и Пятигорская и Черкесская епархия. Как следует из заявления в официальном Telegram-канале епархии "Благословенный Кавказ", новость о приезде Киркорова "никак не касалась бы православных людей", если бы в программу не входил номер, на котором он "бодро взбирается на христианский крест, поваленный набок". "Мы не можем ничего запрещать, но официально заявляем, что не рады предстоящему шоу и призываем верующих людей и тех, кто с уважением относится к своей религиозной традиции проигнорировать представление, на котором может повториться кощунство в отношении Честного Креста", - указано в заявлении от 29 мая.

Также появилась информация о том, что в Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова. После "потока обращений граждан Кавказских Минеральных Вод, а также мнения РПЦ по вопросу проведения концерта Ф. Киркорова" Северо-Кавказская государственная филармония решила отменить шоу. Отмечается, что во внимание были приняты и рекомендации Учредителя филармонии – Министерства культуры Российской Федерации, сообщило 31 мая РИА "Новости".

Внимание к выступлению Киркорова привлек номер на песню "Мария Магдалена" . В его ходе во время выступления в Кремлевском дворце 27 апреля Киркоров забрался на крест, следует из опубликованной в YouTube-канале Magico Cassiopea записи выступления.

Как указано на афише официального сайта Филиппа Киркорова, 18 июня он планирует выступить в Майкопе, 19 июня, - в Пятигорске. а 20 - в Ставрополе. Доступен заказ билетов на все эти концерты, так, на концерт в Пятигорске осталось не более пятой части билетов по цене от 2500 до 4000 рублей.

На сайте Северо-Кавказской филармонии, к ведению которой относится пятигорский зал "Камертон", концерта Киркорова в афише нет. Также на сайте филармонии не содержится новости об отмене концерта и возврате денег за билеты.

Сам Киркоров связал кампанию против его концертов на Кавказе с заявлениями в поддержку Аллы Пугачева и Максима Галкина, которые после начала военной спецоперации на Украине уехали в Израиль. При этом Галкин публично на своей странице в Instagram* сделал ряд пацифистских заявлений. "До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал", - процитировала его слова 31 мая "Газета.ру".

"Кавказский узел" также писал, что суд в ноябре приговорил к длительным срокам в колонии четверых жителей Дагестана, обвиненных в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Почему защита назвала фальсификацией ключевые доводы обвинения и как в деле всплыло имя Максима Галкина – в справке "Кавказского узла" "Хотел ли Галкин убить Киркорова: за что дагестанцев посадили на 64 года".

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