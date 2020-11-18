Киркоров, Галкин и несостоявшиеся террористы из Дагестана

18 ноября 2020, 18:55

Суд приговорил к длительным срокам в колонии четверых жителей Дагестана, обвиненных в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова. Почему защита назвала фальсификацией ключевые доводы обвинения и как в деле всплыло имя Максима Галкина – в справке «Кавказского узла».

64 года на четверых

Южный окружной военный суд приговорил к колонии строгого режима четверых обвиняемых по делу о подготовке теракта. Хидирнеби Казуев получил 19 лет колонии, Габибула Халдузов — 18 лет колонии, Самир Ибрагимов — 17 лет колонии, Шамиль Магомедов — 10 лет.

Их признали виновными в участии в действиях организации, признанной террористической (статья 205 УК), незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (статья 222.1 УК) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (статья 223 УК). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщил представитель суда.

Обвинение в намерениях

Четверых молодых дагестанцев обвинили по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия осенью 2017 года. Казуев, Халдузов, Ибрагимов и Магомедов якобы собирались 6 июля 2017 года взорвать бомбу на концерте Филиппа Киркорова, но отказались от намерения из-за большого количества охраны.

По версии следствия, обвиняемые принадлежали к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство», собрали несколько взрывных устройств, два из которых испытали на стройке, а также готовили покушения на сотрудников правоохранительных органов.

Признание - царица доказательств?

Адвокаты утверждают, что в деле отсутствуют улики, а вся фабула построена на признаниях, которые обвиняемые подписали под пытками. О «нечеловеческих пытках» при получении показаний против обвиняемых заявил в суде и свидетель обвинения Ислам Муслимов.

Как писал «Кавказский узел», в деле есть экспертизы, согласно которым на теле Казуева нашли «пигментированные участки кожи, следы заживления бывших ссадин правой кисти, которые были причинены в результате воздействия предмета с неровной поверхностью не менее чем за 20 суток до осмотра» — а в журнале из изолятора записано, что у него по состоянию на 15 октября 2018 года были «многочисленные ссадины грудной клетки и ссадины в области левого коленного сустава». Похожие травмы были и у Шамиля Магомедова.

Защитники обратили внимание и на многочисленные нестыковки в позиции следствия: отказ запросить данные о телефонных переговорах подсудимых, путаницу с адресами и датами, обстоятельствами задержаний и даже с объемом канистры с ацетоном, которая находится среди вещественных доказательств. Видеоролик о задержании двух подозреваемых и вовсе оказался постановочным и снятым «в учебных целях».

При чем тут Галкин?

В ходе следственных действий Хидирнеби Казуев заявил на допросе, что готовил покушение на заказное убийство Киркорова. По его словам, в начале 2017 года, когда он находился в Москве, Максим Галкин якобы предложил ему за это 2 миллиона рулей. Причиной "заказа" стало то, что Максим Галкин приревновал Аллу Пугачеву к певцу.

И Киркоров, и Галкин публично высмеяли эту версию. «[Филипп Киркоров] очень расстроен, что так дешево», - пошутил Галкин относительно суммы, о которой, говорил Казуев. Сам певец сделал перепост этого видеообращения на своей странице в соцсети. «Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей - Максима [Галкина] и Аллы [Пугачевой]», - заявил Киркоров.

Следствие и суд отказались рассматривать эту версию и включать звезд российской эстрады в список свидетелей.

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