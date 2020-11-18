Уроженцы Дагестана осуждены по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

18 ноября 2020, 12:01

Суд приговорил сегодня к срокам от 10 до 19 лет четырех уроженцев Дагестана, признанных виновными в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году.

Как писал "Кавказский узел", дело четырех уроженцев Дагестана, обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова, суд рассматривал с ноября 2019 года. Защита подсудимых считает дело сфабрикованным и настаивает на оправдательном приговоре. Подсудимые в ходе следствия дали показания под давлением, правдивыми должны считаться их слова в суде, указали адвокаты. Гособвинитель просил для подсудимых от 11 до 20 лет колонии. В расследовании жалоб на пытки подсудимым отказали.

По версии следствия, Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник Шамиль Магомедов планировали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал. Им предъявлены обвинения в обучении террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, подготовке теракта и содействии терроризму. Силовики утверждают, что задержанные признались в принадлежности к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", подготовке терактов в Дагестане и покушений на силовиков и военных. Свидетель обвинения Ислам Муслимов также заявил в суде, что показания против обвиняемых были выбиты под "нечеловеческими пытками".

Южный окружной военный суд признал обвиняемых виновными. Хидирнаби Казуев осужден на 19 лет, Габибула Халдузов - на 18 лет, Самир Ибрагимов - на 17 лет, а Шамиль Магомедов - на 10 лет в исправительной колонии строгого режима, со ссылкой на пресс-службу суда сообщил ТАСС.

В суде отметили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, информировал "Интерфакс".

Последнее заседание по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова состоялось сегодня, следует из карточки на сайте Южного окружного военного суда. По состоянию на 12.01 мск 18 ноября там нет информации о вынесенном приговоре.

Отметим, что следствие считает соратником фигурантов дела о подготовке теракта Ислама Муслимова, который в марте был осужден по другому делу - об участии в террористическом сообществе и террористической организации, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Южный военный суд приговорил Муслимова к 12 годам строгого режима. Защита обжаловала приговор, сочтя его неоправданно суровым, однако апелляционный военный суд согласился с приговором. Ислам Муслимов также заявлял, что сделал признательные показания под пытками.

На допросе в марте 2019 года Хидирнаби Казуев сказал, что совершать теракт не собирался, но получал деньги за убийство Филиппа Киркорова. Он также просил следствие допросить Филиппа Киркорова, Максима Галкина и Аллу Пугачеву и провести с ними очные ставки. Казуев утверждал, что Галкин предлагал ему за убийство два миллиона рублей. Эти заявления вызвали широкий общественный резонанс. Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором счел причиной появления этой версии "весеннее обострение". Киркоров также назвал это ложью.

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