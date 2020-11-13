Защита попросила оправдать обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова

13 ноября 2020, 03:11

Следствие не привело объективных доказательств причастности уроженцев Дагестана к подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале и к террористам, заявили адвокаты. Они попросили вынести оправдательный приговор подсудимым.

Как писал "Кавказский узел", дело четырех уроженцев Дагестана, обвиняемых в подготовке теракта на концерте Киркорова, суд рассматривает с ноября 2019 года. Защита подсудимых считает дело сфабрикованным. Видеоролик о задержании двух подозреваемых является постановочным и снят "в учебных целях", заявил 1 октября допрошенный в качестве свидетеля начальник отдела ЦПЭ. 2 ноября прокурор запросил для обвиняемых длительные сроки. 6 ноября судебное следствие по делу было возобновлено, поскольку подсудимый Хидирнаби Казуев заявил ходатайство о том, что хочет дать дополнительные показания. 9 ноября в суде он заявил о своей невиновности и отказался от защитника по соглашению.

По версии следствия, Хидирнаби Казуев, Самир Ибрагимов, Габибула Халдузов и их сообщник Шамиль Магомедов планировали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года, но из-за охраны не смогли попасть в зал. Им предъявлены обвинения в обучении террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нем, подготовке теракта и содействии терроризму. Силовики утверждают, что задержанные признались в принадлежности к спящей ячейке запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", подготовке терактов в Дагестане и покушений на силовиков и военных. Обвиняемые не признают своей вины и утверждают, что признательные показания дали под пытками. Свидетель обвинения Ислам Муслимов также заявил в суде, что показания против обвиняемых были выбиты под "нечеловеческими пытками".

В Южном окружном военном суде 12 ноября завершились прения сторон по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, следует из аудиозаписи заседания, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Самир Ибрагимов заявил, что был задержан дома в селе Картасказмаляр, а не в Махачкале, как утверждает обвинение. «Когда мы вышли во двор, там уже была мать, она спросила: «Куда вы его забираете?». Они [силовики] ничего не отвечали [...] Меня насильно взяли, посадили в машину. Как только мы выехали за пределы села, машину остановили, меня скрутили, завязали скотчем руки, одели на голову черный пакет, тоже замотали скотчем. По дороге в Махачкалу задавали мне вопросы: «Хотел ли убить полицейских?», «Хотел ли убить женщин, детей?». Было очень много вопросов. Я говорил, что я не террорист и ничего такого не хотел", - рассказал он. По словам Ибрагимова, его пытали, а затем дали подписать какие-то бумаги. "Я даже не знал, что там написано, другого выхода не было. Даже в СИЗО приезжали, заставляли подписать документы какие-то. Кроме первых показаний, которые я под пытками дал, никаких доказательств нет» - сказал он.

Хидирнеби Казуев напомнил, что находится под стражей с 15 октября 2017 года. "Я ранее не был судим и надеюсь, что не буду, так как не считаю себя виновным ни по одному из выдвинутых обвинений. Стороной обвинения не были приведены материалы, доказывающие мою виновность в рамках данного дела [...] В обвинении сказано, будто бы я являюсь участником террористического сообщества, поддерживал идеи организации «Исламское государство»* в целях пропаганды и поддержки терроризма, что я якобы создал террористическое сообщество", - указал он. По словам Казуева, "ничего этого не было, ничем это не подтверждается: ни видеоматериалами, ни фото, ни аудио, ни переписками".

Он указал, что из материалов дела непонятно, как обвиняемые поддерживали «Исламское государство»*. "Выходили с плакатами за них, выкрикивали лозунги в их поддержку, или спонсировали их? Это обвинение в наш адрес ничем не подтверждается, стороной обвинения не были приведены такие доводы", - высказался Казуев.

О своей невиновности заявили также Габибула Халдузов и Шамиль Магомедов.

Защита заявила о недоказанности вины подсудимых

Адвокат Шамиля Магомедова Наталья Андреева напомнила, что Магомедов свою вину не признает, так как «объективных доказательств его причастности к преступлениям следствие не привело». «Статья 208 УК РФ — организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем имеет ряд критериев: группа, объединенная общей целью, члены которой имеют разделение обязанностей, иерархическую структуру, элементы субординации, требование дисциплины, вооруженность, незаконность [...] Все обвинения ни на чем не основаны и носят голословный характер, ничем не подтверждаются и основаны на предположениях следственных органов. Группа в данном случае, во-первых, неустойчива, во-вторых иерархической структуры в ней нет, между ними (обвиняемыми) отсутствует субординация, нет никакого вооружения. Все признаки незаконного вооруженного формирования отсутствуют. Следствие не предоставило отчетов телефонных разговоров о том, что они тесно взаимодействовали, о том, что они часто встречались и обсуждали цели по свержению власти. Следствие посчитало это доказанным только потому, что Магомедов подписал протокол допроса. Однако сам Магомедов утверждает, что подписал показания под давлением", - сказала адвокат.

Заявления Магомедова о пытках подтверждаются наличием у него пигментированных участков на коже рук, сказала она. "В заключении эксперта указано, что у Магомедова имеются следы «электрометок» - в условиях нахождения Магомедова в изоляторе временного содержания и СИЗО исключается возможность нанесения этих повреждений им самим себе же", - указала Андреева.

Кроме того, следствие не доказало, что это было вооруженное формирование, считает она. "Никакого оружия у Магомедова не было, в армии он не служил и навыков владения оружием у него нет. Говорить о том, что Магомедов вместе с другими могли свергнуть действующий строй и установить другой несерьезно. Считаю, что обвинение не доказало вину по статье 208 УК РФ и он должен быть оправдан", - заявила адвокат.

Андреева также посчитала недоказанным обвинение в содействии террористической деятельности, изготовлению и незаконному обороту взрывных устройств. "Следствию стало известно о том, что Магомедов приобрел пять литров ацетона. Покупка канистры не может расцениваться как тяжкое преступление", - указала Андреева. Кроме того, Ибрагимов заявил, что его заставили дать показания на Магомедова о приобретении ацетона, отметил она.

"Из вещдоков фигурирует канистра емкостью 10 литров, однако на канистре отсутствуют отпечатки пальцев всех фигурантов дела. При этом следствие утверждает, что Магомедов приобрел пятилитровую, а не десятилитровую канистру, которая находится в вещественных доказательствах", - сказала адвокат.

Она также подчеркнула, что у Магомедова не были обнаружены компоненты взрывчатых веществ. «Магомедов не знал и не предполагал о том, что кто-то где-то изготавливает самодельное взрывное устройство. Его волновала забота о семье и ребенке, работа и семья являются основными приоритетами Магомедова», - сказала адвокат.

Андреева отметила, что следователи 4 октября 2017 года получили анонимный телефонный звонок об обнаружении самодельного взрывного устройства по адресу Петра Первого, 21, однако потом выяснилось, что строящийся объект был по адресу Петра Первого, 26, а в постановлении о возбуждении дела был указан адрес Петра Первого, 23, затем исправленный на Петра Первого, 25. "Весьма сомнительные доказательства того, что там вообще что-то находилось" - резюмировала она.

Адвокат считает, что преследование Магомедова стало «результатом конфликта с участковым».

Свидетель Арсен Магомедов в суде пояснил, что информация о радикальных взглядах Шамиля Магомедова «была получена оперативным путем». В частности, «участковый говорил, что он ему руку не подавал, назвал «кафиром», что «характеризовало его как радикального представителя исламистского течения».

«Ни одна из статей обвинений не доказана органами следствия, все статьи надуманы и не имеют неоспоримых и достоверных доказательств. Обвинения основаны на предположениях, а признательные показания, добытые с использованием незаконных методов, не могут быть положены в основу приговора», - сказала Андреева. Она попросила оправдать по всем статьям обвинения

Адвокат Самира Ибрагимова Ольга Касатова сказала, что в обоснование обвинения положены по сути признательные показания обвиняемого после задержания, а также показания Казуева, Халдузова и Магомедова, данные в те же дни.

Показания получены с нарушением закона и не могут быть использованы в качестве доказательств, заявила она. "В дальнейшем в ходе следствия все фигуранты дела отказались от своих показаний и заявили, что показания были даны под физическим и психологическим воздействием со стороны силовиков. Ибрагимов рассказал, что был задержан по месту своего жительства 12 октября 2017 года на глазах родственников и соседей и на протяжении двух дней подвергался пыткам и угрозам, однако задержание было оформлено 14 октября 2017 года», - заявила Касатова.

Ранее сестра Самира Ибрагимова Самина Наруллаева заявила, что о задержании брата узнала вечером 12 октября 2017 года, хотя в документах указано, что Ибрагимова задержали 14 октября 2017 года. По ее словам, в январе или феврале 2018 года ей удалось получить разрешение на свидание с Самиром Ибрагимовым в следственном изоляторе. На свидании он рассказал, что оговорил других людей под пытками, а на его руке были заживающие глубокие порезы, сказала Наруллаева. "Его пытали, избивали, говорили, что мать привезут, навсегда посадят", — возмущенно сказала Наруллаева. По ее словам, из-за пыток брат предпринял попытку суицида, так как "не хотел жить".

Допрошенный в суде понятой не отрицал, что при проверке показаний на месте находилась машина с оперативниками, которые не были указаны в протоколе, что является незаконным, отметила адвокат. Местом совершения преступления, согласно анонимному телефонному сообщению от 4 октября 2017 года, был назван магазин «Мир матрасов» в доме по улице Петра Первого, номер 21. Однако согласно протоколу, взрывные устройства были обнаружены по адресу Петра Первого, 26, откуда были изъяты посуда, тарелки, банки, канистры, восемь бутылок «перокса», канистра ацетона, гайки, шайбы, саморезы, однако три найденных следа рук никому из подсудимых не принадлежат, сказала Касатова.

Ибрагимов заявлял, что на период обнаружения взрывного устройства на этом объекте не работал, а двое допрошенных рабочих заявляли, что «утром и в обед никаких устройств не было», а вечером они их обнаружили и сообщили прорабу, указала адвокат. «Ибрагимов свою вину не признал, кто является лидером «Исламского государства»* не знает, презирает людей, которые совершают теракты. Я считаю, что в деле не содержится никаких доказательств вины Ибрагимова. Дома у него никаких взрывчатых средств и веществ не обнаружено. Ибрагимов имеет малолетнего ребенка, положительные характеристики, в адрес суда поступило коллективное обращение с 58 подписями знакомых Ибрагимова, которые считают его невиновными. Прошу в данных деяниях его оправдать» - закончила речь Касатова.

Адвокат Габибулы Халдузова Карина Галустян отметила, что ее подзащитный вину не признал и утверждает, что какого-либо обучения по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств не проходил, в незаконных вооруженных формированиях участия не принимал, террористического сообщества не создавал. «Обвинение строится лишь на признательных показаниях. От своих первоначальных показаний Халдузов отказался еще в ходе следствия. Он указал на воздействие электрического тока, что подтверждается зафиксированными повреждениями в журнале осмотра в СИЗО», - убеждена адвокат.

По ее словам, к обнаруженным взрывным устройствам Халдузов никакого отношения не имеет, так как на тот момент находился в Москве. "На объекте Халдузов работал с мая по август, что подтвердил прораб, который положительно охарактеризовал его. Свидетели из числа рабочих сказали, что работали там с 1 октября и до 4 октября и не взрывного устройства, однако видели, как заходил незнакомый мужчина. При этом они не опознали в нем кого-либо из четверых обвиняемых», - подчеркнула Галустян. Она попросила суд оправдать Халдузова.

Адвокат Хидирнеби Казуева Елена Буйновская указала, что ее подзащитный «обвиняется в особо тяжких преступлениях, и для этого недостаточно ссылаться на признательные показания подсудимых, которые были даны на предварительном следствии, и фактически строить на этом обвинение». «Казуев отказался от своих показаний и заявил, что они были даны под пытками, поскольку существовала реальная угроза для его жизни и здоровья, что подтверждается заключением эксперта при поступлении в изолятор временного содержания и СИЗО. Доказательств того, что он нанес их себе сам, нет», - сказала адвокат.

После постановочного видеоролика с задержанием Казуева и свидетеля обвинения Альберта Хасбулатова, который транслировался по федеральным каналам и находится в открытом доступе в интернете, показания Арсена Магомедова о задержании Казуева в садоводческом товариществе «Фрегат» вызывают сомнения. Сам Казуев пояснял, что был задержан на улице Дахадаева в обеденное время при походе в магазин, подчеркнула адвокат.

Видеоролик о задержании двух человек по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, является постановочным и снят "в учебных целях", заявил 1 октября в суде начальник отдела Центра противодействия экстремизму в Махачкале. Подсудимый Казуев указал, что силовики не предупредили его о постановочной видеосъемке.

Адвокат также обратила внимание, что на момент задержания Казуеву было 19 лет, и вовлечение им Халдузова и Ибрагимова, которым 30 и 31 год соответственно, вызывает «большие сомнения». Также сомнительно, что Казуев самостоятельно по интернету обучился сборке взрывных устройств, проживая на съемной квартире, где вместе с ним жила его жена и недавно родившийся ребенок. «Прошу оправдать Казуева по всем составам преступления», - заключила Буйновская.

Следующее заседание запланировано на 15.00 мск 16 ноября. Предполагается, что на нем представитель гособвинения и защитники при желании выступят с репликами, а подсудимые - с последним словом, затем назначат дату провозглашения приговора.

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