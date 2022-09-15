Концерт и фейерверк ко Дню города в Ростове-на-Дону отменены

15 сентября 2022, 11:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти решили отменить праздничный концерт и фейерверк на День города 17 сентября после обращений жителей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что к нему обратилось немало людей с просьбой скорректировать праздничные мероприятия. "Самое большое мероприятие, которое планировалось на Театральной площади вместе с фейерверком, мы отменили", - сообщил он.

Голубев добавил, что главам муниципалитетов также придут рекомендации сократить количество массовых мероприятий. "Я знаю, что на территориях муниципальных образований тоже есть мероприятия, связанные с юбилеями муниципалитетов, их там пара десятков", - цитирует губернатора "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести празднование 85-летия края без фейерверков и приглашенных звезд, выступление которых ранее анонсировалось.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.