Власти Ставрополья проигнорировали требования соцсетей отменить массовые празднества

19 сентября 2022, 09:17

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Организованные властями концерты российских эстрадных исполнителей прошли в Ставрополе в День города вопреки призывам казачества и пользователей соцсетей не проводить массовые празднества во время военной операции.

Как сообщал "Кавказский узел", атаман Ставропольского объединенного округа Борис Пронин обратился к властям региона с предложением отказаться от масштабных гуляний на период проведения специальной военной операции. Против праздничных мероприятий в Ставрополе выступили многие пользователи соцсетей, назвав их "пиром во время чумы".

Исполнители Леонид Агутин и Клава Кока, чьи выступления были запланированы на День города в Ставрополе, выступают против государства, заявили общественные деятели в обращении к губернатору края. Они потребовали отменить выступление певцов.

День города в Ставрополе завершился концертом приглашенных российских исполнителей. В частности, для горожан выступили Клава Кока и группа «Градусы», сообщил 18 сентября NewsTracker.

Также в концерте принял участие Олег Газманов, выступление которого изначально в программе не предусматривалось. Он исполнил две песни, а также вместе со зрителями спел строчки из песни «Офицеры», пишет издание.

Концерт прошел на Крепостной горе, его посетили тысячи зрителей, сообщило 18 сентября издание "Победа26". На массовом празднике выступили также певица из Донбасса Наталья Качура и группа «ПослеZавтра». "Организация — супер. Нет никакого напряжения, нервоза. Атмосфера просто замечательная: всё очень красочно, ярко, уютно. Выступление нам понравилось. Видно, что у людей хорошее настроение", - привело издание слова участника группы Василия Салженикина.

Олег Газманов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и президент благотворительного фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова ранее подписали соглашение о культурном сотрудничестве, отмечается в публикации.

Напомним также, что в Ростове-на-Дону отменены концерт и фейерверк ко Дню города. Без фейерверков и эстрадных звезд по решению властей проходит празднование 85-летия Краснодарского края. При этом в Армавире на День города состоялся концерт российских эстрадных исполнителей Иракли, Альбины Джанабаевой и Дениса Клявера.

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