Пользователи соцсети подержали предложение отказаться от массовых празднеств на Старополье на время спецоперации

16 сентября 2022, 09:49

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Атаман Ставропольского объединенного округа Борис Пронин обратился к властям региона с предложением отказаться от масштабных гуляний на период проведения специальной военной операции. Против праздничных мероприятий в Ставрополе выступили и некоторые пользователи соцсети "ВКонтакте", назвав их "пиром во время чумы".

"Кавказский узел" писал, что в Ростове-на-Дону отменены концерт и фейерверк ко Дню города. Без фейерверков и приглашенных звезд по решению властей пройдет празднование 85-летия Краснодарского края.

Атаман Ставропольского объединенного округа Борис Пронин обратился к главам Ставрополья и краевой столицы, предложив отказаться от масштабных гуляний на период проведения специальной военной операции. "В народных традициях не допускаются празднества и веселье в период нахождения воинов в походе. В этот период все мирное население, оставшееся у домашнего очага, молится за спасение и возвращение защитников", - говорится в письме Пронина, которое процитировал "Блокнот-Ставрополь" 14 сентября.

Пронин считает, что празднества сейчас неуместны как по всей России, так и на Ставрополье. Он предложил средства, которые направлены на оплату фейерверков, гонораров артистов, направить на вещи, необходимые для бойцов 247-ого гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Также деньги, по мнению Пронина, можно направить на дополнительную помощь семьям погибших. "Необходимо отменить все развлекательные мероприятия, запланированные на День города и края, так как это есть кощунство к нашим воинам", - говорится в его письме.

В группе "Станица Казанская Объединение казаков Ставрополья" в соцсети "ВКонтакте" 15 сентября было опубликовано письмо, подписанное руководителем Комитета культуры и молодежной политики администрации Ставрополя. В письме в ответ на обращение Пронина говорится, что с 15 по 20 сентября в Ставрополе пройдет первый Всероссийский творческий фестиваль работающей молодежи "На Высоте", цель которого - "сохранение и приумножение нравственных, культурных достижений молодежи регионов Российской Федерации". Запланировано выступление певицы из ДНР и ставропольской группы. "День города и Ставропольского края пройдут 17.09.2022 в рамках фестиваля", - сказано в документе. При этом об анонсированном ранее выступлении в Ставрополе Леонида Агутина и Клавы Коки не упоминается.

Исполнители Леонид Агутин и Клава Кока, чьи выступления запланированы на День города в Ставрополе, выступают против политики государства, заявили общественные деятели в обращении к губернатору Ставропольского края. Они призвали главу региона отменить выступление певцов.

Ранее некоторые пользователи соцсети "ВКонтакте" жестко отреагировали на анонс праздничных мероприятий, опубликованный 14 сентября в группе "Нетипичный Ставрополь", которая насчитывает 297 523 подписчика. В посте, в частности, было анонсировано выступление звезд российской эстрады, в том числе Леонида Агутина и Клавы Коки. "Не на концерты сейчас бабки должны идти! Пир во время чумы! Ставрополь готов плясать!", - прокомментировал Роман Клеймёнов. "А может деньги на другое направить надо!!! Миллионы на ерунду из бюджета, а нашим солдатам скидываться на фонарики и мыло. Неуместно в такое время ... И даже стыдно", - написала Яна Баданина. "[...] Люди сбрасываются на "гумпомощь", на помощь добровольческим отрядам, а бюджетные деньги будем тратить на этих "певунов"?", - заявил Игорь Михайлович. "У государства, я так понимаю, не хватает денег на армию, а мы решили тратить их в воздух", - возмутился Георгий Питерский.

"Пир во время чумы! Вот как называется это мероприятие!", - считает Илья Шарко. "Люди по 100 р. скидываются нашим воинам, а здесь миллионы тратят. Пир во время чумы", - заявил Борис Перевертайло.

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