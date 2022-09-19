Россельхознадзор потребовал от властей Агачаула решить проблему с незаконной свалкой

19 сентября 2022, 18:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мусорная свалка в районе населенного пункта Агачаул разрослась, констатировал Россельхознадзор и предписал властям ликвидировать незаконно сброшенный мусор. Местные жители опасаются, что свалка будет узаконена, так как этим землям присвоили категорию промышленных.

Как писал "Кавказский узел", мусорная свалка в пригороде Махачкалы, где регулярно происходят возгорания, стала источником проблем для жителей окрестностей. 18 июня жители поселка Новый Агачаул перекрыли дорогу, требуя потушить пожар на свалке. В августе "Монитор ЖКХ" попросил Роспотребнадзор привлечь к ответственности тех, кто продолжает выгружать мусор на незаконной свалке. Местные жители настаивают, что свалку необходимо ликвидировать. 4 сентября Минприроды Дагестана сообщило о ликвидации возгорания на свалке, но жители окрестных сел заявили, что свалка продолжает гореть. Разобраться с проблемой несанкционированных свалок в Дагестане региональному правительству поручил премьер-министр республики. В начале сентября жители села Новый Параул в Карабудахкентском районе подали иск в суд, в котором потребовали закрыть въезд мусоровозов на свалку в пригороде Махачкалы. Отходы продолжают выбрасывать на эту свалку, так как мощностей санкционированных полигонов не хватает, пояснил глава Минприроды Дагестана.

Территория мусорной свалки в районе населенного пункта Агачаул Карабудахкентского района разрастается, госинспекторами обнаружена еще одна незаконная свалка на землях сельхозназначения в этой местности, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"В ходе осмотра государственным инспектором было установлено, что земельный участок загрязнен отходами производства и потребления (полиэтилен, пластиковая тара, ветошь, обломки мебели) и строительными отходами (куски асфальта, доски, штукатурка)", - сообщило ведомство.

Образование свалок на землях сельскохозяйственного назначения является нарушением Земельного кодекса России и серьёзным источником загрязнения окружающей среды, уточнили в надзорном органе. Сотрудники ведомства составили акт обследования и отобраны пробы для направления на исследование в Северо-Кавказскую межрегиональную ветеринарную лабораторию. Правообладателю земельного участка, администрации села Агачаул, - выдано предостережение о ликвидации несанкционированной мусорной свалки, сообщили в пресс-службе.

Администрация села после предостережения должна убрать уже накопившийся мусор и не допускать выгрузки нового, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель межрегионального управления.

Получить комментарий администрации села Агачаул корреспонденту "Кавказского узла" не удалось – звонки по указанным на сайте муниципалитета телефонам остались без ответа.

Выявленная специалистами Россельхознадзора свалка расположена недалеко от несанкционированного полигона, куда выбрасываются твердые коммунальные отходы из Махачкалы. Как отметили в ведомстве, халатное отношение ответственных лиц, самих граждан, выгружающих отходы в неположенном месте, и ветер, разносящий мусор по округе, способствуют постоянному ухудшению ситуации на данной территории.

Тело свалки на несанкционированном полигоне по-прежнему продолжает тлеть, выделяя в воздух огромные клубы дыма, которые разносятся к населенным пунктам. Поднимающийся дым на склоне горы виден из разных точек Махачкалы, передает корреспондент "Кавказского узла".

Свалка продолжает гореть, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Камал. ""Камазы" продолжают возить мусор на свалку. Сегодня был заснят грузовик, который вез полный кузов старых шин, в сторону свалки. Выгрузят их там, они начнут гореть, отравлять воздух. Терпеть это уже невозможно", - сказал он.

По его словам, на обращения в мэрию местные жители получают отписки, что на месте работает спецтехника, и обещания, что "работы будут продолжены до полной ликвидации возгорания и задымления".

Местные жители опасаются, что данная свалка в скором времени может быть узаконена, а не ликвидирована. Первым шагом к этому, стало то, что категория земли, на которой находится свалка, переведена из сельскохозяйственного назначения в промышленную категорию, рассказал Камал.

Согласно распоряжению правительства Дагестана от 1 сентября, чуть более 21 гектара земель в местности "Чергес" переводится в категорию земель промышленности для строительства мусоросортировочного комплекса, следует из документа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

13 сентября на площадке IX Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве были подписаны концессионные соглашения с ООО "Республиканский экологический оператор", предусматривающий строительство трех комплексов по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) с полигонами захоронения ТКО в городах Махачкале, Дербенте и Хасавюрте. Срок создания объектов - до конца 2024 года. Совокупная площадь земельных участков, которые планируется отвести под указанные цели - 179,2 гектара, в основном вблизи имеющихся несанкционированных свалок (неорганизованных полигонов), говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Дагестана 13 сентября.