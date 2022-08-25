Экологи назвали виновных в появлении нелегальных свалок мусора в Адыгее

25 августа 2022, 07:36

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Многочисленные свалки мусора в Красногвардейском районе Адыгеи появились по вине местных жителей, прокомментировал Валерий Бриних итоги рейда экологов. В появлении свалок больше виновны недобросовестные предприниматели, предположил Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", 1 января 2019 года вывоз мусора в Адыгее был поручен региональному оператору - компании "Экоцентр", при этом тарифы на вывоз мусора были увеличены в 2,5 раза. У "Экоцентра" нет своего полигона, поэтому отходы будут вывозиться на действующие свалки возле хутора Красненского в Теучежском районе и около Майкопа, отметил тогда эколог Валерий Бриних.

Отчет о рейде общественных инспекторов республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в Красногвардейском районе Адыгеи Валерий Бриних опубликовал 16 августа на сайте платформы Teletype. В публикации уточняется, что рейд прошел 7 августа. "Мы решили повторить свой маршрут семилетней давности, когда в 2015 году на территории этого района нами были обнаружены большие незаконные свалки разнообразного мусора (от 0,5 га и больше) возле полутора десятков населённых пунктов. Тогда о наших находках были проинформированы все надзорные органы, включая прокуратуру, и администрация Красногвардейского района", - говорится в публикации.

Отчет проиллюстрирован фотографиями, на которых видны свалки мусора. "Везде одна и та же картина: старые отходы остались на месте, никто не собирался их вывозить", - констатировал в публикации Бриних, отметив, что экологи направили обращение в прокуратуру Красногвардейского района.

В появлении несанкционированных свалок виноваты местные жители, поделился мнением Валерий Бриних с корреспондентом "Кавказского узла". "Это местные жители, которые при попустительстве местных администраций сваливают мусор на окраинах своих поселений", - сказал он.

По его мнению, иногда жители делают это, чтобы не платить по квитанциям регоператора за вывоз мусора, поскольку, по словам Бриниха, тариф оператора завышен. "По своим вычислениям они предположили, что на каждого человека будет приходиться по два кубометра мусора в год, а реально мусора меньше", - подчеркнул он.

Речь идет о достаточно старых свалках, сказал эколог. "Многие из них я видел в 2015 году, а некоторые — и в 2005 году. Их площадь от 0,5 гектара до 5 гектаров, так что это не просто два выброшенных пакета с мусором", - пояснил Валерий Бриних.

Ответственность за существование свалок несут в первую очередь владельцы участка - в данном случае это по большей части поселковые и районные администрации, считает эколог. «Если обнаруживают свалку, то нужно обращаться к региональному оператору или собственнику участка, чтобы убрать ее. Если собственник не убирает — вызывают регионального оператора, который убирает, а собственник должен это оплачивать», - рассказал председатель адыгейского отделения ВООП.

В появлении свалок больше виновны недобросовестные предприниматели, предположил руководитель отделения организации «Зеленая лига» в Краснодарском крае Евгений Витишко. "В Краснодарском крае на 2,5 миллиона тонн бытовых отходов приходится 4 миллиона тонн строительных отходов, которые вообще никак не обозначены и с которыми не знают, что делать, ссыпают в ущелья и так далее. В Адыгее подобная ситуация", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ответственных за существование свалок назвать затруднительно, поскольку из-за незавершенности мусорной реформы в Краснодарском крае и Адыгее возникла неопределенность с полномочиями чиновников, отметил он. «По закону о мусорной реформе ответственность за вывоз мусора была снята с департаментов или министерств по ЖКХ и переложена на региональных операторов. В итоге местные администрации считают, что ответственны вышестоящие чиновники, и обращаются к ним, а те перекладывают это на оператора, у которого есть проблемы и с вывозом и с сортировкой мусора, и с полигонами (их недостаточно, а на некоторых существующих активно протестует население из-за запаха)», - сказал эколог.

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