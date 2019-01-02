Вывоз мусора в Адыгее с 2019 года передан единому оператору

02 января 2019, 23:24

Вывозом мусора с 1 января занимается компания "Экоцентр", при этом тарифы на вывоз мусора увеличены в 2,5 раза, сообщили в администрации республики. Тарифы рассчитаны ошибочно и должны быть снижены, а технология утилизация мусора новым оператором вызывает озабоченность, заявил глава адыгейского отделения ВООП Валерий Бриних.

"Установлен единый тариф - 608 рублей 4 копейки за кубометр отходов с учетом НДС. Житель многоквартирного дома будет платить 91 рубль 21 копейку, частного сектора - 113 рублей 50 копеек. Считается, что в частном секторе мусора больше", - сообщил сотрудник администрации. По его словам, ранее тариф для многоквартирного дома составлял 36 рублей 5 копеек, для частного домовладения - 45 рублей 4 копейки.

С 1 января вывозом мусора в Адыгее будет заниматься единый региональный оператор - ООО "Экоцентр", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Адыгеи. Договор между его адыгейским филиалом и министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики был заключен еще в апреле 2018 года. Оператор выступит в качестве инвестора строительства в Адыгее экотехнопарка по обращению с отходами. Проект включает современный мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО, площадку биокомпостирования.

Летом 2017 года работа "Экоцентра" по вывозу мусора в другом регионе ЮФО, Астраханской области, стала поводом для обращений местных жителей в прокуратуру. "Появились десятки несанкционированных свалок, неубранные контейнерные площадки", - говорится в одном из таких обращений, опубликованном 17 августа 2017 года в "Живом журнале" Евгения Дунаева, руководителя приемной главы "Справедливой России" Сергея Миронова по Астраханской области.

У "Экоцентра" нет своего полигона, поэтому отходы в 2019 году будут вывозиться на действующие свалки возле хутора Красненского в Теучежском районе и возле Майкопа, отметил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних. "Региональный оператор заходит к нам с инвестиционным проектом стоимостью 450 миллионов рублей, чтобы построить, как он утверждает, современный отходоперерабатывающий комплекс. Место выбрано в Майкопском районе, в 2,6 км от станицы Кужорской с населением в 3,5 тысяч человек и в 400 м от Кужорского ботанического заказника регионального значения", - сказал он.

Технология утилизация мусора, еоторую предлагает "Экоцентр", позволяет сомневаться в ее высокотехнологичности, заявил эколог.

Участники схода в станице Кужорской 24 декабря потребовали не допустить строительства мусороперерабатывающего комплекса рядом с населенным пунктом. Строительство не начнется без одобрения государственной экологической экспертизы, заверил глава Майкопского района.

Новые тарифы на вывоз мусора определены "вопреки здравому смыслу", полагает Бриних. "По мнению чиновников, частник производит больше отходов, чем живущий в квартире многоэтажного дома. При этом чиновники забывают, что из квартиры все идет в мусорный бак, а из частного домовладения на полигон ТКО поступают в основном различные пластмассы и стеклобой. Практически все остальное утилизируется внутри забора", - сказал глава областного отделения ВООП.

Отметим, что в Волгоградской области тарифы на вывоз мусора для жильцов частных домов чуть ниже, чем для жильцов многоэтажек - 113,25 и 114,92 рубля соответственно.

Он считает, что необходимо пересчитать нормы образования мусора и снизить тариф. В Адыгее не учли утвержденную правительством России методику, и это повод для прокурорской проверки, указал Валерий Бриних. "О том, что собранные сведения об объемах образования ТКО были завышены, говорили сами главы поселений, которые их собирали", - добавил Бриних.