Жители станицы в Адыгее выступили против строительства мусорного завода

25 декабря 2018, 15:34

Участники схода в станице Кужорской 24 декабря потребовали не допустить строительства мусороперерабатывающего комплекса рядом с населенным пунктом. Строительство не начнется без одобрения государственной экологической экспертизы, заверил глава Майкопского района.

"Связано это [собрание] было с тем, что информирование местных жителей по данному вопросу было, в нарушение природоохранного законодательства, явно недостаточным, а на некоторых этапах процедуры ОВОС участие общественности и учет мнения граждан были полностью проигнорированы заказчиком, региональным оператором по обращению с отходами в Республике Адыгея", - пояснил эколог.

По его словам, в сходе также приняли участие представители компании-оператора, администрации Майкопского района, руководитель администрации главы республики Мурат Тхакушинов, представители общественных объединений.

Проект экотехнопарка, по мнению Бриниха, не готов к предоставлению на государственную экологическую экспертизу. "Место размещения экотехнопарка создает реальные угрозы экологической и санитарной безопасности, а также причинения вреда здоровью жителей станицы", - отметил Валерий Бриних.

Жители Кужорской сомневаются в том, что комплекс будет экологически чистым, как заверяют разработчики проекта, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Ольга Гридасова.

"Мы нашли людей в Волгограде и Астрахани, где работал эта компания, там они устроили ужасные свалки... В материалах ОВОС у них написано, что 70% мусора будут утилизировать на месте, то есть закапывать", - сказала женщина.

Согласно проекту, площадка под строительство мусорного комплекса находится в 2,5 километра от станицы, в лесу, где местным жителям запрещали собирать черемшу и дикорастущие цветы, поскольку лесной участок имел охранный статус, рассказала Ольга Гридасова.

Люди против строительства мусорного комплекса еще и потому, что в Кужорской нет водопровода, и люди пользуются колодцами и водой из реки, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Виктор Маркин.

"Надеемся, что проблема решится в правовом русле, но, если власть ничего не предпримет, мы не дадим ничего здесь строить", - заявил мужчина.

Жители станицы "с самого начала схода стали крайне эмоционально выражать протест против строительства" мусороперерабатывающего комплекса, сообщил сегодня на своей странице в Facebook Валерий Бриних. "Практически была сорвана презентация проекта, подготовленная [компанией], а в сторону представителей власти посыпались жесткие вопросы о том, на каком основании, без согласия местных жителей, было принято решение о месте размещения экотехнопарка. Получив первые внятные ответы от главы Майкопского района Олега Топорова и поняв, что власть настроена на диалог и разделяет обеспокоенность станичников по поводу экологических последствий реализации проекта, люди постепенно успокоились и встреча перешла в конструктивное обсуждение", - написал эколог.

Жители станицы потребовали отложить слушания на месяц

Член инициативной группы жителей станицы Владимир Криволапов рассказал на собрании, что в 2014 году проведение публичных слушаний по внесению изменений в генплан и правила землепользования и застройки в части выбора площадки под экотехнопарк было организовано с нарушением градостроительного законодательства, передал корреспондент "Кавказского узла".

"В начале декабря [2018 года] мы обратились в прокуратуру Майкопского района, где указали все нарушения во время проведения слушаний. Если прокуратура не отреагирует на поставленные вопросы, жители готовы сами идти в суд отстаивать свои нарушенные права", - сообщил Криволапов.

Ольга Гридасова подтвердила, что жители Кужорской в 2014 году не принимали участия в выборе площадки для завода. "Там [в протоколах слушаний] подписи депутатов местных. Получается, 17 человек решили нашу судьбу. Об этом мы написали в своем обращении в прокуратуру", - сообщила женщина.

Глава района Олег Топоров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что строительство комплекса не начнется, пока по проекту не будет получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

"Жители потребовали перенести назначенные на 28 декабря общественные слушания на конец января 2019 года, чтобы у них было время получить ответы из прокуратуры, а у регионального оператора – [время] переделать проект. Они единогласно проголосовали против такого проекта технопарка", - сказал чиновник.

Биография общественного деятеля и эколога Валерия Бриниха опубликована на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".