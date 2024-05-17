17 мая 2024, 19:55

Четыре военных из Майкопа убиты на Украине

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Александр Кузнецов, Константин Аминов, Ричард Схаплок и Дмитрий Макаров убиты в зоне боевых действий, сообщил глава Майкопа. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 57 военных из Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что к сегодняшнему дню власти назвали имена как минимум 53 военных из Адыгеи, убитых в зоне СВО.

Рядовые Александр Кузнецов и Константин Аминов, а также капитан Ричард Схаплок и младший сержант Дмитрий Макаров убиты на Украине, сообщил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов, отчитываясь о передаче их родственникам орденов Мужества.

Отметим, сообщение о смерти Ричарда Схаплока ранее публиковала администрация Усть-Лабинского района Кубани, указав, что он является уроженцем района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 57 жителей Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Три военных из Майкопа убиты на Украине", "Пять бойцов из Краснодарского края погибли на Украине", "Шесть военных из Краснодарского края погибли в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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