Три бойца из Адыгеи убиты на Украине

11 апреля 2024, 21:34

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Василий Будко, Александр Дорофеев и Валерий Колотий убиты в военной операции, сообщила администрация Майкопа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 53 бойцов из Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что Антон Весельев, Беслан Валиев и Сергей Поверинов убиты в зоне СВО. Общее число убитых там бойцов из Адыгеи, о которых сообщали власти, достигло 50.

Ефрейтор Василий Будко и добровольцы Александр Дорофеев и Валерий Колотий убиты в зоне боевых действий, сообщила администрация Майкопа 5 апреля в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче наград родным участников СВО.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 50 жителей Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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