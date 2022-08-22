Участники экологической акции собрали на Эльбрусе полтонны мусора

22 августа 2022, 18:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 400 участников акции по сбору мусора на склонах Эльбруса за несколько часов собрали там примерно полтонны бытовых отходов, сообщили организаторы. Участники акции призвали развивать ответственное отношение к экологии своего региона.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа 2021 года в акции "Чистая гора" приняли участие 400 волонтеров. Они собрали пластиковые бутылки, жестяные банки, пакеты, медицинские маски, скопившиеся на склонах Эльбруса.

Экологическая акция "Чистая гора", в ходе проведения которой волонтеры собрали мусор на Эльбрусе, прошла 21 августа в Кабардино-Балкарии. Мероприятие организовали АО "Кавказ.РФ", министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии, "Российский экологический оператор" и региональный оператор "Экологистика".

Для участия в уборке мусора на горе была открыта регистрация на сайте курорта "Эльбрус", где к началу акции зарегистрировались 470 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" организаторы. На поляну Азау в Приэльбрусье съехалось более 400 человек из Нальчика и других городов и республик Северного Кавказа, в частности, из Чечни, Ставрополья. К акции также присоединились участники массового восхождения на Эльбрус "Эльбрусиада-2022", которое прошло с 13 по 21 августа.

Участникам акции выдавались одноразовые ски-пассы, перчатки и мешки для мусора, и они группами по 15 человек поднимались по канатной дороге на Эльбрус. Одновременно на поляне Азау для оставшихся проводились лекции экологического содержания, мастер-классы и интерактивные занятия на темы экологии.

Представитель АО "Кавказ. РФ" Анна Наумова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в акции участвует в третий раз. "Ежегодно гору посещают тысячи человек. Каждый оставляет там свой след. Кто-то должен наводить и порядок", - отметила она.

По словам Наумовой, за годы проведения акции на Эльбрусе было собрано 50 тонн мусора. В ходе нынешней акции "Чистая гора" всего за несколько часов было собрано более полутонны мусора, сообщили в "Экологистике" Кабардино-Балкарии.

В мешках с мусором, спущенных с горы, много пластика, предметов одежды и домашнего обихода, рассказала представитель "Российского экологического оператора" Светлана Резун.

Мусор будет вывезен на Урванский полигон для дальнейшей переработки, сообщила "Кавказскому узлу" пиар-менеджер "Экологистики" Саида Касимова. Компания ежегодно поддерживает акцию "Чистая гора", в этом году специалисты "Экологистики" прочитали волонтерам лекцию о ситуации с мусором, рассказала она.

За чистоту на Эльбрусе отвечают несколько организаций - национальный парк "Приэльбрусье", АО "Кавказ.РФ", министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии, но в их бюджетах не предусмотрена статья расходов на очистку горы от мусора, поэтому и организуются подобные мероприятия, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист национального парка "Приэльбрусье" Аслан Бажев. Национальный парк собирает с туристов по 250 рублей за проход в горы, по этому поводу в интернете много жалоб, но это единственные средства, которые тратятся на очистку горы, посетовал Бажев. Он рассказал, что в поселке Терскол и остальной части Приэльбрусья тоже много мусора, но там уборкой должны заниматься юридические лица: владельцы кафе, пунктов проката и т.д.

Участник массового восхождения на Эльбрус, житель Чечни Хазраил Билялов участвовал в акции впервые. "Подняться было нелегко, но мы преодолели это. Мусора на горе, по-моему, не так много", - сказал Билялов корреспонденту "Кавказского узла".

Уборка мусор в горах сопряжена с определенными трудностями, поэтому туристы должны поддерживать чистоту, заявил "Кавказскому узлу" волонтер Ахмат Джабоев. "Вчера я был на субботнике в Нальчике, сегодня - на субботнике на Эльбрусе. Я думаю, это важно", - отметил молодой человек.

"Чистая гора" должна привить молодежи экологически ответственное отношение к своему региону, считает участница акции Светлана Логинова. К уборке Эльбруса она присоединилась, когда узнала о мероприятии из соцсетей. "Я считаю очень важным ежедневно учить людей, особенно молодых, не оставлять за собой мусор, ни в горах, ни в лесах, ни где-либо еще", - заявила волонтер.

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