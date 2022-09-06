Сельчане в суде потребовали ликвидировать свалку на окраине Махачкалы

06 сентября 2022, 01:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители села Новый Параул в Карабудахкенстком районе подали иск в суд, в котором потребовали закрыть въезд мусоровозов на свалку в пригороде Махачкалы. Отходы продолжают выбрасывать на эту свалку, так как мощностей санкционированных полигонов не хватает, пояснил глава Минприроды Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", мусорная свалка, расположенная в пригороде Махачкалы, где регулярно происходят возгорания, стала источником проблем для жителей окрестностей. 18 июня жители поселка Новый Агачаул перекрыли дорогу, требуя потушить пожар на свалке. В августе общественная организация "Монитор ЖКХ" попросила Роспотребнадзор привлечь к ответственности тех, кто продолжает выгружать мусор на незаконной свалке. Местные жители настаивают, что свалку необходимо ликвидировать. 4 сентября Минприроды Дагестана сообщило о ликвидации возгорания на свалке. Жители окрестных сел заявили, что свалка продолжает гореть. Разобраться с проблемой несанкционированных свалок в Дагестане региональному правительству поручил премьер-министр республики.

7 августа жители села Агачаул пожаловались в соцсетях на ухудшение экологии и самочувствия из-за едкого дыма со свалки. Проблема со свалкой в этом месте существует много лет, чиновники неоднократно обещали ее решить, но так и не решили, отметили комментаторы.

Инициативная группа жителей поселка Новый Параул Карабудахкенсткого района совместно с юристами «Монитора ЖКХ» обратились в суд с требованием ликвидировать мусорную свалку возле их населенного пункта и прекратить завоз отходов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель проекта общественной организации Зияутдин Увайсов. По его словам, исковое заявление было направлено в суд 2 сентября, дата заседания еще не назначена.

Жители Агач-аула, Нового Параула, Нового Хушета, Нового Тарки (расположены в пригороде Махачкалы. – Прим. «Кавказского узла») страдают от угарного запаха и вредных выбросов в процессе возгорания твердых бытовых отходом, это очень вредно для людей, указали авторы иска, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

Свалка, куда ежедневно завозят отходы «КамАЗами», не отвечает требованиям санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства, считают истцы. Мусор разбросан и вдоль дороги к свалке, он разносится и разлетается за пределы территории, указали жители Нового Параула.

«Нарушение норм законодательства об охране окружающей среды, в том числе и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, создает угрозу окружающей среде и здоровью человека», - говорится в документе.

Необходимо установить запрет на въезд мусоровозов на прилегающую к свалке территорию, считает Зияутдин Увайсов. «Все знают, что она незаконная, ее там не должно быть. И это не какое-то требование соблюдения формальностей. Здесь идет речь о здоровье людей, проживающих в селах вокруг свалки. Все, кто сбрасывает туда мусор, должны быть оштрафованы. Это требование закона. Проезд к свалке необходимо закрыть, мусоровозы нельзя туда допускать, их необходимо разворачивать», - сказал Увайсов.

Жители села пожаловались на бездействие чиновников

Республиканские власти признают, что свалка в местности Черкес кутан несанкционированная, но не предпринимают никаких действий для ее ликвидации, считает житель поселка Новый Параул Ахмат Баймурзаев.

«Минприроды Дагестана признает, что это несанкционированная свалка, и возгорание оказывает негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения. Но они не ликвидируют ее, а постоянно отчитывается, о том, как они тушат пожар», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». Баймурзаев сообщил, что направил жалобы в надзорные, муниципальные, республиканские органы, а также написал обращения в администрацию президента страны.

По его словам, мусоровозы ежедневно делают по несколько рейсов на эту свалку. «С мая в селе невозможно дышать из-за дыма со свалки. С открытым огнем еще борются, пытаются потушить, но с задымлением не так легко справиться. Этот дым со свалки виден даже из космоса, он заметен на Googlе-картах. И никто с этим ничего не может поделать», - посетовал Баймурзаев.

Особенно невыносимо в Новом Парауле стало в последний год, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница. «Раньше хоть что-то сортировали, такого ужаса не было. Сейчас же просто невыносимо», - пожаловалась она.

По словам местной жительницы, в последнюю неделю ситуация ухудшилась, так как начался лесной пожар на склоне. «Выйти на улицу было невозможно. Сейчас лес уже сгорел, пожар потушен. Кроме того, уже стало прохладно», - добавила она.

В Дагестане два санкционированных полигона, но их мощности почти в шесть раз меньше необходимого, рассказал министр экологии и природных ресурсов Ибрагим Ибрагимов в прямом эфире, организованном 2 сентября Центром управления регионом*. «Полигон в Кизляре рассчитан на 80 тысяч тонн, в Избербаше – на 150 тысяч. В Дагестане, по подсчетам специалистов, набирается около 1,3 миллиона тонн отходов», - сказал министр на видеозаписи, опубликованной на странице Центра управления регионом в соцсети "ВКонтакте".

Свалка же близ Махачкалы образовалась 40 лет назад, и последние 30 лет она горит, там образовались горы мусора в несколько десятков метров, отметил он. «В теле свалки происходят такие процессы, которые невозможно контролировать, как в доменной печи. Иногда внутри сгорают такие объемы, что туда может провалиться целый «КАМаз»», - сказал Ибрагимов. Он признал, что вывозить мусор на эту свалку нельзя, «но больше некуда».

«На сегодняшний день другого места, куда вывозить мусор, нет. Поэтому операторы, которые занимаются мусором, туда и ввозят. Мы их штрафуем, прокуратура их наказывает. Но больше некуда», - отметил министр.

Причинами последних двух возгораний на свалке стали поджоги, сказал глава Минприроды республики. «Специально поджигают. Работники МВД установили, кто устроил поджог, его уже ищут [...] Говорят, что таким образом «черные копатели» ищут цветной металл. Но как только появляется возгорание, мы подгоняем технику и накрываем его землей. Вытащить металл у них не получится», - пояснил он. Остальные возгорания на свалках связаны с большой жарой, а также тем, что не производится раздельный сбор мусора, добавил Ибрагимов.

Министр сказал, что, по его данным, к поджогам причастны жители близлежащих сел, и пообещал совместно с администрацией района поговорить с сельчанами.

Разработана новая территориальная схема, по которой Дагестан разделен на три зоны, в каждой из которых будут построены крупные мусороперерабатывающие предприятия, а также полигоны по захоронению того, что останется после переработки, рассказал министр.

Комментариями МВД по Дагестану относительно тех, кто объявлен в розыск по подозрению в поджоге свалки "Кавказский узел" пока не располагает.

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