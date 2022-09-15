Жители Малгобека связали пожары на свалке с беспечностью горожан

15 сентября 2022, 07:06

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Пожары на свалке отходов в Малгобеке происходят в том числе после того, как горожане поджигают привезенный туда мусор, рассказали местные жители. На свалке возникают и самовозгорания, добавил руководитель компании-оператора полигона. Закончить рекультивацию свалки планируется к началу ноября, сообщили в Минприроды.

Как писал "Кавказский узел", в июле имам центральной мечети Малгобека Ибрагим Батыров обратился к главе Ингушетии, заявив, что в Малгобекском районе горят свалки, и люди вынуждены дышать этим воздухом. По данным начальника управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Ингушетии, свалка в июле была рекультивирована на 84%, и до конца октября все этапы рекультивации будут завершены.

В рамках нацпроекта "Экология" до конца 2020 года должны были быть ликвидированы свалки в Назрани, Сунже, Малгобеке и Карабулаке. Строительство трех полигонов твердых бытовых отходов в Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах началось в октябре 2015 года после того, как в Ингушетии было выявлено более 120 несанкционированных пунктов сбора мусора. В 2019 году приказом Минприроды России полигон в Малгобеке был включен в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Свалка, которая появилась в 1980 году и занимает сейчас почти 21 гектар, постепенно расширялась и приближалась к жилым кварталам Малгобека, также совсем рядом со свалкой были поля кукурузы и пшеницы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности чиновник одной из госструктур республики.

"Жители близлежащих населённых пунктов жаловались, особенно в летнее время, что со стороны полигона ветер доносит запахи гниющих отходов, и от частых возгораний приходится дышать продуктами распада. Поэтому в 2019 году, через два года после официального закрытия свалки, власти республики пришли к решению провести рекультивацию свалки", - сказал он.

По его словам, тогда же высокопоставленный чиновник из Миприроды даже пообещал, что в 2020 году начнутся работы по рекультивации свалки. «Но пока суд да дело, обещанные работы были отложены еще на год. А мусор по-прежнему продолжали свозить именно на эту свалку. Конкретная работа по рекультивации свалки началась только в этом году. На мой взгляд, спецработы были ускорены, когда этой проблемой вплотную заинтересовался исполняющий обязанности премьер-министра Ингушетии Магомед Евлоев», - сказал чиновник.

Пожары на свалке происходили и ранее, туда свозили мусор со всего Малгобекского района, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" бывшая жительница Малгобека Патимат Далиева. "Время от времени на свалке возникал пожар. Может, мальчишки хулиганили и поджигали выброшенную поломанную мебель, какие-то ящики, устраивали костры, а может поджигали те, кто привозил мусор и по каким-то причинам сам поджигал его", - сказала она.

По ее словам, пожары тушили, но в летнюю жару эти отходы горели в глубине, струйки дыма тянулись порой по всему периметру свалки. "Как только ветер поворачивался на город, то те, чьи дома были на окраине города, закрывали окна, вонь стояла невыносимая", - рассказала Далиева.

После многочисленных жалоб свалку решили закрыть и поставили там большой щит с предупреждением о штрафе за выгружку на полигоне бытовых отходов. "Но на этот щит никто не обращал внимания. Однажды я увидела, что к столбику, к которому был прикреплен щит, привязали осла, запряженного в телегу, с которой два парня сгружали бумажные мешки со строительным мусором и какие-то железяки", - сказала Патимат Далиева.

Толчком для ускорения рекультивации стал пожар на полигоне, который возник в конце июля, в самый пик жаркой погоды, предположил местный житель Идрис, который работает таксистом и часто проезжает мимо свалки. "Почти все лето, начиная с мая, столбик термометра не опускался ниже отметки 35-40 градусов. Неимоверная жара, а тут проезжаю мимо полигона, и вижу, что там пожар. Технику специальную подогнали уже, только, думаю, непросто будет этот пожар затушить. Я в 2010 году летом был в Москве, там дымом заволокло весь город, в метро было полно дыма – где-то под Москвой торфяники горели, так их тушили почти два месяца, если не больше. Нашим тоже пришлось повозиться, чтобы потушить пожар на свалке", - рассказал Идрис.

Глава администрации Малгобека Мусса Галаев заметил, что в этом году было особенно жаркое лето, и свалка загорелась. "Такого не было раньше. Тушили эту свалку неоднократно, но погасить ее было непросто. Чтобы решить эту проблему, подключилось правительство республики, министерство природных ресурсов. Одним словом, эта проблема не осталась незамеченной", - сказал Мусса Галаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, за свалкой нужно наблюдать постоянно. «Буквально пару дней назад кто-то выгрузил сухие ветки не на свалке, а на обочине свалки, и эти сухие ветки горели. По всей вероятности, их поджег тот человек, который эти ветки и сбросил чуть поодаль от свалки. Это было в ночное время. Но мы тут же получив сигнал, это возгорание ликвидировали", - рассказал мэр Малгобека.

В Малгобеке, по его словам, уже была рекультивирована свалка, которая использовалась около 30 лет. "Провели спецработы, уплотнили, превратили ее в зеленую зону, на бывшей свалке посадили деревья, цветы, сделали травяной газон", - сказал глава Малгобека.

Не бывает такого, чтобы на мусорных полигонах не возникало возгораний, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Гадаборшев, руководитель ООО "Экосистема", в ведении которого находится полигон. "Кто-то привозит строительный мусор с тлеющим угольком. Он не до конца затушен в массе мусора, он не виден, но он уже на полигоне. Он себя не проявляет [сразу], он проявит себя недели через две-три. Мы даже до месяца выстраиваем отдельно бурты мусора, чтобы этот уголёк где-то себя показал. А вот если его упакуешь, захоронишь после сортировки, в пакете уголек просто тлел, а уже внутри он дает возгорание. И тогда идет вялое тление. Это как родник, дым выходит где угодно, а где очаг – неизвестно", - рассказал руководитель «Экосистемы».

Кроме того, по его словам, горючий материал, который попадается в толще мусора, может самовоспламеняться, когда туда попадает кислород из воздуха, а реакции разложения мусора создают необходимое тепло, тогда внутри возникает пожар. "Подповерхностные пожары на подобных свалках тушить очень трудно и долго. Чтобы потушить такой пожар на свалке, нужно вырыть траншеи, чтобы отделить уже горящий участок от остальной массы мусора", - пояснил Магомед Гадаборшев.

Самостоятельно такой пожар не погаснет, добавил он. "Не тушить эти пожары нельзя: мало того, что они очень плохо пахнут и часто дымят вредными соединениями, сам пожар может повредить образовавшуюся за многие годы плотную подстилку свалки, которая удерживает всю скопившуюся на ней гадость, которая [в результате пожара] попадет в грунтовые воды", - рассказал Гадаборшев.

В ходе рекультивации уже 300 тысяч кубометров мусора со свалки были собраны в три больших холма, там их изолировали, утрамбовали девятью слоями, а сверху поставили защитный экран из гидроизолирующих материалов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минприроды Ингушетии.

По его словам, заканчиваются работы по строительству системы водоотведения, ливневок и системы дегазации. На самих холмах после завершения работы будут высажены различные виды трав и растений. Полностью закончить рекультивацию планируется в первых числах ноября.

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