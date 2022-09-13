Минобороны Азербайджана заявило о 50 погибших на границе

13 сентября 2022, 21:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во время военных действий на армяно-азербайджанской границе сегодня ночью и утром погибли 42 военнослужащих армии Азербайджана и восемь пограничников, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью пресс-секретарь Минобороны Армении заявил, что вооруженные силы Азербайджана наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые. В ответ на провокации Армении ведутся обстрелы только военных объектов, парировало Минобороны Азербайджана. МИД России сегодня сообщил, что при посредничестве российской стороны достигнута договоренность о прекращении огня на границе Армении и Азербайджана, которая действует с 09.00 по местному времени (08.00 мск). Минобороны Армении отчиталось, что сегодня, по данным на 13.00 мск, интенсивность обстрелов с азербайджанской стороны снизилась, но азербайджанские военные продолжают попытки продвинуться по направлению к населенным пунктам Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США, президентом Франции и президентом России. Совет безопасности Армении также решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Секретариат ОДКБ заявил, что организация выступает против применения силы на границе Армении и Азербайджана, для урегулирования должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях.

В боях на армяно-азербайджанской границе в ночь на 13 сентября и утром были убиты 50 азербайджанских военнослужащих, сообщило сегодня Минобороны страны.

"В ночь с 12 на 13 сентября вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы [...] было убито 50 военнослужащих вооруженных сил, в том числе 42 военнослужащих армии Азербайджана и восемь военнослужащих Государственной пограничной службы", - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что, по данным премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в боях в ночь на 13 сентября погибло 49 армянских военнослужащих. Он отметил, что эти данные не окончательные. Кроме того, в результате обстрелов были ранены три мирных жителя, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил сегодня Минздрав Армении.

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