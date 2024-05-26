Три человека задержаны в Грузии за похищение невесты

26 мая 2024, 13:56

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Силовики в Грузии задержали мужчину, похитившего девушку для женитьбы, и двух полицейских, которые помогли ему, сообщили следователи.

Сотрудники Специальной следственной службы Грузии задержали двух сотрудников пограничной полиции МВД, еще одного мужчину задержали полицейские по подозрению в похищении человека, сообщила Специальная следственная служба.

"Следствием установлено, что гражданин М.К. намеревался похитить 23-летнюю девушку с целью женитьбы. 25 мая 2024 года в поселке Местия, на улице Тамар Мепе, он с помощью двух инспекторов управления Пограничной полиции принудительно посадил потерпевшую в автомобиль и похитил ее", - цитирует сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Следователи опросили свидетелей и получили видеозапись похищения. Дело расследуется по части 3 статьи 143 УК Грузии, предусматривающей от 7 до 10 лет лишения свободы, информирует "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" писал, что в Грузии актуальна проблема принудительных и ранних браков. В сентябре 2022 года в Дманисском районе был задержан местный житель, который принуждал свою 20-летнюю дочь выйти замуж против ее воли, из-за чего она пыталась покончить с собой.

В марте 2018 года в Тбилиси прошла конференция, участники которой указали, что правоохранительные органы оставляют без внимания жалобы женщин на насилие. В частности, по данным "Центра по правам человека", на обращение директора школы о помолвке 16-летней ученицы в полиции заявили, что состава преступления в принуждении несовершеннолетней к браку нет.

В случае детских браков нарушаются права обоих полов, однако с девочками сложностей возникает намного больше – почти всегда замужество полностью исключает их участие в общественной жизни. Девочек изолируют от семьи и друзей, в большинстве случаев заставляют бросить школу, они оказываются в более тяжелом экономическом положении в случае беременности и часто становятся жертвами домашнего насилия, говорится в материале "Как ранние браки приводят к трагедиям в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" опубликован материал "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?".

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