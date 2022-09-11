Член избиркома отстранен в Северной Осетии за нарушения на выборах

11 сентября 2022, 13:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Северной Осетии член избиркома отстранен от работы после неправильного оформления заявлений для голосования на дому, сообщил республиканский ЦИК. В республике не пускают наблюдателей на избирательные участки, заявил сенатор Арсен Фадзаев, назвав это беспределом.

Как писал "Кавказский узел", с 9 по 11 сентября в регионах СКФО и ЮФО проходят местные выборы, а также выборы главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. В Северной Осетии, наряду с выборами депутатов парламента, проходят выборы депутатов в Кировском и Моздокском районах, а также глав 62 поселений и депутатов 86 местных собраний.

По данным на 12 мск 11 сентября, в голосовании на выборах депутатов парламента приняли участие 232 298 избирателей (44,97 %), сообщил сегодня ЦИК Северной Осетии в своем Telegram-канале.

Избирком провел проверку информации о предположительных нарушениях при проведении голосования вне помещения на избирательном участке № 246, сообщила сегодня комиссия, подчеркнув, что официальных жалоб об этом не поступало.

"При проведении проверки было установлено, что при заполнении заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса не удостоверен факт выдачи бюллетеня для голосования", - говорится в публикации ЦИК республики.

В связи с этим член комиссии с правом решающего голоса отстранен от работы в избирательной комиссии, сообщил ЦИК.

"Член комиссии, который не должным образом оформил заявления для голосования на дому, то есть не проставил свою подпись, отстранен от работы", - пояснила председатель ЦИК Северной Осетии Жанна Моргоева на видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале "КрыльяTV".

Ситуацию с выборами в Северной Осетии назвал "беспределом" руководитель реготделения "Справедливой России", член Совета Федерации от Северной Осетии Арсен Фадзаев. "Я более 20 лет занимаюсь выборной кампанией, но такого беспредела я не видел… Я со своей стороны обратился к министру внутренних дел Российской Федерации, в ЦИК Российской Федерации, но пока ничего. То есть людей с документами, наблюдателей, юристов не пускают на избирательные участки. Просто не пускают", - сказал он на брифинге в избирательном штабе партии, видеозапись которого размещена 10 сентября на сайте "Справедливой России".

Информация о нарушениях на выборах в Северной Осетии не опубликована, по состоянию на 13.14 мск, на "Карте нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*. Последняя публикация о нарушениях в республике датирована там 24 августа.

Напомним, к выборам в Северной Осетии не были допущены три партии: "Коммунисты России", "Новые люди" и "Партия дела". "Партия дела" обжаловала решение избиркома в Верховном суде республики, а затем в Третьем апелляционном суде в Сочи, но жалоба не была удовлетворена. Партия "Новые люди" также оспорила отказ в регистрации кандидатов в суде, но Верховный суд республики, а затем Верховный суд России отказались удовлетворить жалобу. "Коммунисты России" также обжаловали недопуск на выборы.

"Коммунисты России" и "Партия дела" не допущены к участию в выборах в Северной Осетии под надуманными предлогами, заявили представители реготделений, посчитав это дискриминацией непарламентских партий. Недопуск "Партии дела" к выборам обоснован произвольной трактовкой нормы закона о местах сбора подписей, указала юрист Марина Агальцова.

В списки кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва включены 385 кандидатов от партий "Родина", КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" (в таком порядке избирком решил перечислить партии в бюллетенях).

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