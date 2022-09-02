"Коммунисты России" и "Партия дела" сочли предвзятым снятие с выборов в Северной Осетии

02 сентября 2022, 14:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Коммунисты России" и "Партия дела" не допущены к участию в сентябрьских выборах в Северной Осетии под надуманными предлогами, заявили представители реготделений, посчитав это дискриминацией непарламентских партий. Недопуск "Партии дела" к выборам обоснован произвольной трактовкой нормы закона о местах сбора подписей, указала юрист.

Как писал "Кавказский узел", к выборам в Северной Осетии не были допущены три партии: "Коммунисты России", "Новые люди" и "Партия дела". "Партия дела" обжаловала решение избиркома в Верховном суде республики, а затем в Третьем апелляционном суде в Сочи, но жалоба не была удовлетворена. Партия "Новые люди" также оспорила отказ в регистрации кандидатов в суде, но Верховный суд республики, а затем Верховный суд России отказались удовлетворить жалобу. Реготделение "Коммунистов России" также планировало обжаловать недопуск к выборам.

Голосование на выборах в парламент Северной Осетии и органы местного управления будет проходить 10-11 сентября. В списки кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва включены 385 кандидатов от партий "Родина", КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" (в таком порядке избирком решил перечислить партии в бюллетенях).

Реготделение "Коммунистов России" подало в Верховный суд жалобу на отстранение от выборов в республике, сообщил секретарь отделения Спартак Хугаев. "В жалобе мы указали, что считаем незаконным отстранение нас от выборов. Хотя "Коммунисты России", будучи непарламентской партией, шли без сбора подписей. Так как в прошлом году мы хотели участвовать в выборах в городское собрание и собрали уже 3000 подписей. Но нас опередили две другие партии. По закону мы имели право с этими подписями выйти на другие выборы. Тем более что требовалось 2400 подписей, а у нас было больше", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Хугаев рассказал, что "ЦИК придрался к процедуре проведения предвыборной конференции" партии, на которой утверждался список, хотя присутствовавший на конференции представитель Минюста своей подписью удостоверил, что все прошло по закону.

Когда проходила партийная конференция, никаких нарушений надзорные органы не обнаружили, подчеркнул он. "Лишь когда мы сдали документы в ЦИК, началась «песня», что якобы мы не добрали подписей, хотя кворум был", - добавил Хугаев.

Кроме того, "Коммунисты России" подали иск на ЦИК России. "Потому что она (центральная комиссия) заявила, что мы по времени не успели. Но у партии есть все доказательства документальные, что она успела в срок", - сказал он.

Решение ЦИК Северной Осетии по "Партии дела" было оспорено потому, что "процессуально оно было принято неправильно", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист партии Антон Григорьев.

"В основу решения ЦИК Осетии положил постановление мирового судьи о привлечении председателя регионального отделения "Партии дела" Артура Хадзаракова к административной ответственности. И поэтому все 319 подписей, которые были собраны за три дня в помещении на улице Горького, 14, были признаны недействительными, ввиду того, что рядом было помещение «Почты России». Так как эти подписи стали недействительными, партии отказали в регистрации кандидатов. К сожалению, 5%-й барьер партия не прошла, таким образом. С решением Верховного суда Северной Осетии не согласились и обжаловали в Третьем апелляционном суде в Сочи. [Там] решение ЦИК Северной Осетии оставили в силе, суд посчитал, что решения ЦИК и Верховного суда Северной Осетии не опровергаются доказательствами. Суд первой инстанции указал, что перегородок между офисом партии и отделением «Почты России» не было", - сказал он.

5 августа ЦИК Северной Осетии отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты парламента республики, выдвинутого реготделением "Партии дела". Причиной был назван сбор подписей в здании почты (согласно статье 5.47 КоАП РФ, запрещен сбор подписей на рабочих местах и в местах выдачи зарплаты, пенсий и соцвыплат). Партия возразила, что арендует помещение в том же здании, где находится отделение "Почты России", и этот офис обособлен от помещения почты. Председатель реготделения "Партии дела" Артур Хадзарагов был признан виновным в незаконном сборе подписей. "Хотя я сам лично никаких подписей не собирал, а руководил партийной организацией. Подписи у нас, как и положено по закону, собирали сборщики подписей", - рассказал он ранее "Кавказскому узлу".

ЦИК России разъяснил, что расширенно понимает термин "место сбора подписей", указал юрист. "Им не важно, есть перегородки или нет. Если даже отдельное помещение, но в одном офисном здании, то это не даёт права собирать подписи, так как всё здание «место выдачи выплат». Избиратели якобы могли подумать, что, поставив подписи за «Партию дела», получат выплату социальную. Это, мягко говоря, странное суждение. Но ведь люди шли ставить подписи за список кандидатов, за конкретных людей. Приходили поставить подпись, в том числе известные люди. А в апелляционном решении говорится, что нахождение «Почты России» в одном здании могло повлиять на их волеизъявление. Каким образом? Непонятно", - посетовал Григорьев.

Он охарактеризовал позицию избиркома как "практику «резинового места»". "По-другому её не назовешь. У нас отдельный офис, у «Почты России» - отдельный. Мы не собирали подписи в отделении «Почты России». Но суд применил [норму закона], то есть «растянули» место сбора на все здание в 1600 квадратных метров. Как пример - это все равно, что если бы в многоквартирном доме над вами, в соседней квартире, совершено правонарушение, но при этом, весь дом, в том числе и ваша квартира, становится местом правонарушения", - пояснил юрист.

По его мнению, такая практика недопустима и дискриминационна. "Сегодня ЦИК и суд признали «местом сбора» всё огромное офисное здание, завтра «местом» назовут всю улицу, а послезавтра - весь Владикавказ. И мы приходим к тому, что «малым политическим партиям», которые не представлены в парламенте, которым нужно собирать подписи, придётся, вероятно, строить шатры в чистом поле. А это нарушение принципа равенства", - заявил Григорьев.

Партия обжалует решение в Верховном суде России, добавил он. "А затем и в Конституционном суде. Это будет не только в интересах «Партии дела», но и в интересах всех малых партий, вынужденных собирать подписи. Хотя мы понимаем, что на этих выборах нам уже не удастся восстановить подписи", - отметил Григорьев.

Согласно закону, запрещается сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи, но судебное решение по "Партии дела" в Северной Осетии было "абсурдным", считает адвокат Марина Агальцова, не связанная с этими партиями.

"Офис партии действительно располагался в непосредственной близости от почты. Это одно здание, один этаж. Но там было разделение перегородкой. И конечно, офис партии не то же самое помещение, где происходит выдача зарплат, пенсий, пособий", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Смысл закона в том, чтобы проставление подписи не было условием для выдачи какой-то выплаты, пояснила юрист. "Это идея законодателя. А в данном решении её абсолютно извратили. Непосредственное соседство офиса партии с почтой сделали основанием для непризнания действительными более 300 подписей. Это произвол, неправильная трактовка законодательства. Напрашивается один вывод: есть желание у избиркома, равно как и у судов, не допустить иные партии до выборов", - заявила Агальцова.

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