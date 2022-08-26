Верховный суд поддержал отказ ЦИК регистрировать кандидатов партии "Новые люди" в Северной Осетии

26 августа 2022, 14:03

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Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России оставила без удовлетворения административный иск партии "Новые люди" к Центральной избирательной комиссии Северной Осетии, отказавшей в регистрации кандидатов на сентябрьские выборы.

Как писал "Кавказский узел", к выборам в Северной Осетии не были допущены три партии: "Коммунисты России", "Новые люди" и "Партия дела". Последняя обжаловала решение избиркома в Верховном суде республики, а затем в Третьем апелляционном суде в Сочи, но жалоба не была удовлетворена. Партия "Новые люди" также оспорила отказ в регистрации кандидатов в суде. Апелляционный суд отказался удовлетворить ее жалобу. Аналитики указали на выгоду "Единой России" от недопуска партий к выборам в Северной Осетии.

Голосование на выборах в парламент Северной Осетии и в органы местного управления будет проходить 10-11 сентября. В списки кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва включены 385 кандидатов от партий "Родина", КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" (в таком порядке избирком решил перечислить партии в бюллетенях).

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России рассмотрела кассационную жалобу партии "Новые люди" на решение Верховного суда Северной Осетии от 30 августа и на апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей юрисдикции от 16 августа, сообщила сегодня Центральная избирательная комиссия республики.

"Кассационная жалоба политической партии "Новые люди" оставлена без удовлетворения, решение Верховного суда республики и апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей юрисдикции оставлены без изменений", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК Северной Осетии.

На сайте партии "Новые люди" сегодня к 13.50 мск нет информации относительно решения Верховного суда России.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.