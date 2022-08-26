Суд оставил в силе решение о недопуске "Партии дела" к выборам в Северной Осетии

26 августа 2022, 13:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Третий апелляционный суд Сочи не удовлетворил жалобу "Партии дела" на недопуск к участию в сентябрьских выборах в Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к выборам в Северной Осетии не допущены три партии: "Коммунисты России", "Новые люди" и "Партия дела". Отделения "Партии дела" и "Коммунистов России" не согласились с решением не допустить их кандидатов к выборам. "Партия дела" обжаловала решение избиркома в Верховном суде республики, а затем в Третьем апелляционном суде в Сочи. "Коммунисты России" решили подать жалобу в Верховный суд России. Партия "Новые люди", по данным избиркома, также оспорила отказ в суде. Аналитики указали на выгоду "Единой России" от недопуска партий к выборам в Северной Осетии.

Голосование на выборах в парламент Северной Осетии и в органы местного управления будет проходить 10-11 сентября. В списки кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва включены 385 кандидатов от партий "Родина", КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" (в таком порядке избирком решил перечислить партии в бюллетенях).

Третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи оставил в силе решение Верховного суда Северной Осетии о недопуске "Партии дела" к участию в парламентских выборах в республике, пишет сегодня "Основа".

На сайте Третьего апелляционного суда решения по жалобе партии сегодня к 12.50 мск нет.

Секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин, комментируя ранее решение ЦИК, сказал, что количество недостоверных подписей в подписных листах составило чуть более двух процентов, следовательно, оснований для отказа регистрации списка кандидатов не было. Говоря о сборе подписей в здании почты, Лапушкин отметил, что партия арендует помещение в том же здании, где находится отделение "Почты России", и "офис обособлен от помещения почты".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители Юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.