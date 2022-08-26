Здание парламента Северной Осетии. Фото http://alania.gov.ru/vlast/parliament

26 августа 2022, 13:00

Суд оставил в силе решение о недопуске "Партии дела" к выборам в Северной Осетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Третий апелляционный суд Сочи не удовлетворил жалобу "Партии дела" на недопуск к участию в сентябрьских выборах в Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к выборам в Северной Осетии не допущены три партии: "Коммунисты России", "Новые люди" и "Партия дела". Отделения "Партии дела" и "Коммунистов России" не согласились с решением не допустить их кандидатов к выборам. "Партия дела" обжаловала решение избиркома в Верховном суде республики, а затем в Третьем апелляционном суде в Сочи. "Коммунисты России" решили подать жалобу в Верховный суд России. Партия "Новые люди", по данным избиркома, также оспорила отказ в суде. Аналитики указали на выгоду "Единой России" от недопуска партий к выборам в Северной Осетии.

Голосование на выборах в парламент Северной Осетии и в органы местного управления будет проходить 10-11 сентября. В списки кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва включены 385 кандидатов от партий "Родина", КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" (в таком порядке избирком решил перечислить партии в бюллетенях).

Третий апелляционный суд общей юрисдикции Сочи оставил в силе решение Верховного суда Северной Осетии о недопуске "Партии дела" к участию в парламентских выборах в республике, пишет сегодня "Основа".

На сайте Третьего апелляционного суда решения по жалобе партии сегодня к 12.50 мск нет.

Секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин, комментируя ранее решение ЦИК, сказал, что количество недостоверных подписей в подписных листах составило чуть более двух процентов, следовательно, оснований для отказа регистрации списка кандидатов не было. Говоря о сборе подписей в здании почты, Лапушкин отметил, что партия арендует помещение в том же здании, где находится отделение "Почты России", и "офис обособлен от помещения почты".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители Юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Владикавказцы перед выборами поделились ожиданиями от депутатов", "Суд утвердил отказ ЦИК Северной Осетии заверить списки "Новых людей"", "Аналитики озвучили интриги выборов в парламент Северной Осетии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 августа 2022, 13:29

26 августа 2022, 12:24

  • Судмедэксперт из Буйнакска заявил о давлении силовиков

    Представители силовых структур стали оказывать давление на судебно-медицинского эксперта Гаджи Магомедова, который не согласился закрыть глаза на побои на теле задержанного и внес их в отчет. После этого силовики стали приходить с проверками домой, останавливать его машину, рассказал Гаджи Магомедов "Кавказскому узлу".

26 августа 2022, 11:25

26 августа 2022, 10:48

26 августа 2022, 09:49

  • Противники свалки в Полтавской упрекнули чиновников в бездействии

    Встречи с чиновниками не дают результата, грузовики по-прежнему вывозят мусор на полигон, расположенный вблизи домов в кубанской станице Полтавской, пожаловались местные жители. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи