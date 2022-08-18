Аналитики указали на выгоду "Единой России" от недопуска партий к выборам в Северной Осетии

18 августа 2022, 13:01

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Отделения "Партии дела" и "Коммунистов России" не согласились с решением не допустить их кандидатов к выборам в парламент Северной Осетии. Недопуск к выборам в республике представителей нескольких партий выгоден "Единой России", заинтересованной в демонстративной победе, указали блогер Алик Пухаев и журналист Руслан Тотров.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа ЦИК Северной Осетии отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты парламента республики, выдвинутого реготделением "Партии дела". Причиной был назван сбор подписей в здании почты (согласно статье 5.47 КоАП РФ, запрещен сбор подписей на рабочих местах и в местах выдачи зарплаты, пенсий и соцвыплат), к самим подписям у ЦИК также возникли претензии. Партия обжаловала это решение в Верховном суде Северной Осетии, указав, в частности, что партия арендует помещение в том же здании, где находится отделение "Почты России", и этот офис обособлен от помещения почты.

К выборам в Северной Осетии не допущены три партии. В реготделении «Коммунистической партии Коммунисты России», по словам председателя ЦИК республики Жанны Моргоевой, отказ оспаривать не стали, а реготделение партии «Новые Люди» оспаривает отказ в апелляционном суде, сообщило 7 августа местное издание Gradus Pro.

"Партия дела" обжаловала решение суда в апелляционной инстанции

Верховный суд Северной Осетии отказался удовлетворить жалобу на решение ЦИК о недопуске партийного списка к выборам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель реготделения "Партии дела" Артур Хадзарагов. По его мнению, отказ был необоснованным, поскольку аргументы избиркома "были несостоятельными".

"К примеру, нам заявили, что мы проводили сбор подписей в здании почты, что запрещено законом. Но это большое здание, и там много всяких учреждений, помимо почты, в том числе и наш офис, который мы арендуем у физического лица, никак с «Почтой России» не связанного, и где мы действительно собирали подписи. Но ЦИК, а за ним и суд все равно решили, что это здание почты и мы совершили нарушение", - сказал Хадзарагов.

Неудачей, по словам Хадзарагова, завершилось и обжалование решения мирового судьи о назначении административного наказания для него самого. «Мне вменили незаконный сбор подписей, хотя я сам лично никаких подписей не собирал, а руководил партийной организацией. Подписи у нас, как и положено по закону, собирали сборщики подписей», - подчеркнул он.

Председатель реготделения партии отметил, что подал апелляцию на отказ в регистрации списка кандидатов в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи, а если решение устоит и там, готов пойти в Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске, а затем и в Верховный суд России. «Мы уверены, что правосудие свершится», - сказал он.

Заявление главы республиканского ЦИК Жанны Моргоевой о том, что реготделение "Коммунистов России" отказалось обжаловать недопуск к выборам, не соответствует действительности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" первый секретарь комитета реготделения Спартак Хугаев. "В республике правды нет, поэтому мы будем подавать жалобу в Верховный суд РФ", - пояснил он.

По словам Хугаева, ЦИК придрался к процедуре проведения предвыборной конференции партии, на которой утверждался список, хотя присутствовавший на конференции представитель Минюста своей подписью удостоверил, что все прошло по закону.

Представители реготделения партии «Новые люди» оказались недоступны для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

17 августа председатель ЦИК Северной Осетии Жанна Моргоева приняла участие в круглом столе «Выборы-2022: итоги этапа регистрации кандидатов», организованном Общественной палатой республики, и сообщила, что в списки кандидатов в депутаты парламента Северной Осетии включены 385 человек. «Конкурс» составляет примерно пять человек на мандат, по результатам жеребьевки определен порядок расположения кратких наименований и эмблем партий в бюллетене. На первой позиции – «Родина», далее КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия», говорится в публикации на сайте Общественной палаты.

Снятие трех партий с выборов соответствует интересам "Единой России" в республике

Снятие партийных списков с выборов - следствие неуверенности властей в «правильном» результате голосования, предположил осетинский блогер Алик Пухаев, отметив, что эти партии "не сказать, чтобы были известными в Северной Осетии".

"Если власти боятся неизвестных партий, это значит, что они не контролируют ситуацию и боятся, что может сложиться ситуация, когда они не смогут "нарисовать" правильный результат. Северная Осетия - один из немногих регионов, где сняли три списка, и, кажется, единственный, где сняли список думской партии «Новые люди», создав конфликт на ровном месте. Значит, ситуация очень серьезная", - сказал Пухаев корреспонденту "Кавказского узла".

Каждая из этих трех партий (в большей степени «Новые люди», в меньшей «Коммунисты России» и "Партия дела") привлекла "под свои знамена" «репутационных тяжеловесов» - спортсменов, общественных деятелей, согласившихся поучаствовать в выборах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" политический редактор издания «Основа» Руслан Тотров. "Сейчас «Единая Россия» "дует на воду" после прошлогодних выборов, и глава республики Сергей Меняйло конечно, не может допустить, чтобы электоральные показатели его партии были ниже «средней температуры по больнице» по стране", - сказал он.

В сентябре 2021 года "Единая Россия" на выборах в Госдуму набрала ноль голосов на семи избирательных участках в Дагестане. Такой результат стал следствием технической ошибки, и это продемонстрировало определяющую роль участковых избиркомов на думских выборах, указали дагестанские журналисты. На выборах в чеченском селе Корен-Беной тогда победила партия «Новые люди», а за "Единую Россию" проголосовало только 0,92% избирателей села. О том, какие выборы проходили в СКФО и ЮФО в 2021 году, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Северная Осетия всегда "бодро голосовала" за «Единую Россию», которая набирала в республике 80-90% голосов, пояснил Тотров. "И единороссы хотят повторить триумф 2017 года, и рассчитывают, что, если им удалось отцепить некоторые вагоны от этого поезда, то они ухватили Бога за бороду. Однако далеко не факт, что это так, даже с учетом гуттаперчевости избиркома. Надо полагать, что нас ждет крайне низкая явка, и госпоже Моргоевой и ее [подчиненным] придется делать что-то немыслимое, чтобы обеспечить нужный результат в итоговых протоколах", - поделился мнением журналист.

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