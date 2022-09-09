Более 430 местных избирательных кампаний проходят в регионах юга России

09 сентября 2022, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В десяти регионах СКФО и ЮФО начались выборы глав 182 поселений и депутатов 255 муниципальных собраний, следует из данных Центризбиркома.

Как писал "Кавказский узел", на 9-11 сентября в регионах СКФО и ЮФО назначено голосование на местных выборах, а также на выборах главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. На Кубани с 9 по 11 сентября будут работать более 2,8 тысячи избирательных участков, сообщила сегодня администрация края.

Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК России, в Адыгее с 9 по 11 сентября проходят выборы депутатов советов народных депутатов Адыгейска и семи районов республики, а также выборы депутатов 34 советов городских и сельских поселений.

В Дагестане проходят выборы и дополнительные выборы депутатов 21 собрания сел и сельсоветов, а также четыре выборные кампании глав поселений: глав сельсоветов Шаитлинского и Терутлинского в Цунтинском районе, сельсовета Чохского в Гунибском районе и села Цухта Левашинского района.

В Карачаево-Черкесии, помимо депутатов гордумы Черкесска, выбирают депутатов думы Карачаевского городского округа шестого созыва, а также депутатов совета Абазинского района и депутатов 40 советов поселений.

В Северной Осетии наряду с выборами депутатов парламента республики проходят выборы депутатов в Кировском и Моздокском районе, а также глав 62 поселений и депутатов 86 собраний в поселениях.

В Чечне, по данным ЦИК, проходят выборы депутатов Рошни-Чуйского сельского поселения Урус-Мартановского района и депутатов Дуба-Юртовского сельского поселения Шалинского района.

В Краснодарском крае, помимо выборов в Заксобрание, проходят дополнительные выборы депутатов гордумы Краснодара по одномандатным избирательным округам № 23 и № 31, дополнительные выборы депутатов гордумы Новороссийска и Анапы (по Витязевскому сельскому одномандатному избирательному округу №19).

Также в крае проходят дополнительные выборы депутатов совета Гулькевичского района (по Заречному избирательному округу № 5, Николенскому избирательному округу № 11, Новоукраинскому избирательному округу № 12), Ейского района, а также Калининского, Красноармейского (по Марьянскому двухмандатному избирательному округу № 1), Мостовского, Северского, Славянского (по Славянскому городскому двухмандатному избирательному округу №4 и по Прибрежному одномандатному избирательному округу №11) и Щербиновского (по трехмандатному избирательному округу № 2) районов.

Кроме того, на Кубани начались выборы глав 65 поселений и депутатов 24 поселений.

На Ставрополье проходят выборы депутатов в девяти городских округах (Благодарненском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском и Советском), а также выборы депутатов совета города Лермонтов и депутатов гордумы Ессентуков.

В Астраханской области проходят дополнительные выборы депутата облдумы по одномандатному избирательному округу №9 и депутатов гордум Астрахани (по одномандатным избирательным округам № 12, 21, 34 и 35) и Ахтубинска (по многомандатным избирательным округам № 1, № 4, № 6). Также в области начались дополнительные выборы депутатов советов Ахтубинского, Икрянинского, Красноярского и Харабалинского районов.

Кроме того, в Астраханской области выбирают глав четырех сельсоветов (Тулугановского, Бахтемирского, Зензелинского, Образцово-Травинского) и села Ушаковка, а также депутата Линейнинского сельсовета.

В Волгоградской области 11 сентября закончатся дополнительные выборы депутатов облдумы по одномандатным избирательным округам, дополнительные выборы депутата Волгоградской гордумы по Советскому одномандатному избирательному округу № 13, депутатов Михайловской и Фроловской гордум. Также в области проходят выборы глав 47 поселений и депутатов 34 советов поселений.

В Ростовской области проходят дополнительные выборы депутатов гордум Ростова-на-Дону (по Советскому одномандатному избирательному округу № 30), Волгодонска (по одномандатному избирательному округу №23), Зверево (по одномандатным избирательным округам №2 и №15), Таганрога (по одномандатному избирательному округу № 18).

Кроме того, в области начались выборы депутатов собраний Зерноградского, Глубокинского, Цимлянского городских поселений и депутатов пяти сельских поселений.

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