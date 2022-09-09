Члены избиркомов сообщили о нарушениях на выборах в Краснодаре

09 сентября 2022, 10:20

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Более 2,8 тысячи избирательных участков открылись на Кубани для трехдневного голосования на выборах, в том числе депутатов заксобрания, сообщила администрация края. Нарушения зафиксированы при организации надомного голосования на участках в Краснодаре, сообщили сегодня члены избиркомов.

Как писал "Кавказский узел", на 11 сентября намечено голосование на выборах в Заксобрание Кубани седьмого созыва. Несколько кандидатов от КПРФ получили отказы в регистрации на выборах, но это не повлияло на позиции партии в предвыборной гонке, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Член краевого комитета КПРФ сообщил, что реготделение перед выборами столкнулось с притеснениями, представители других партий назвали предвыборную кампанию спокойной.

На Кубани сегодня открылись участки для голосования на выборах, сообщила администрация края. "Избирательные участки будут работать в течении трех дней. В нашем регионе завершатся сразу 102 кампании. Прежде всего жителям края предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания, а также депутатов районных советов и глав сельских поселений. […] С 9 по 11 сентября на Кубани будут работать более 2,8 тысячи избирательных участков. Всего в регионе 4,3 млн избирателей, из них порядка 57 тыс. жителей смогут проголосовать впервые", - говорится в публикации на сайте краевой администрации.

Перед выборами в крае открыт центр общественного наблюдения за выборами. "В дни голосования он будет работать круглосуточно, а 12 сентября – с 9 до 17 часов. Центр могут посетить все желающие, для этого необходимо заполнить заявку", - сообщили краевые власти.

Кроме того, в Краснодаре, Новороссийске, Анапе и ряде других муниципалитетов пройдут довыборы и выборы в местные парламенты, а также выборы глав поселений, информирует сегодня 93.ru.

Члены избирательных комиссий сегодня сообщили о нарушениях, следует из информации, опубликованной в "Карте нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*.

В частности, в Краснодарском УИК № 2151, который относится к Карасунской ТИК, член комиссии от КПРФ обнаружила себя в реестре для надомного голосования, "что само по себе нонсенс", говорится в описании события. "Затем был произведен обход избирателей, переданных тем же домкомом. Каждый из опрошенных сообщил, что не подавал лично и не просил кого-либо о внесении себя в списки для надомного голосования", - отмечается в публикации.

Согласно заявлению другого члена избиркома, нарушение зафиксировано также на УИК 2126 (Карасунский внутригородской округ Краснодара). Там в реестры, которые ведутся комиссией в электронном виде, внесены избиратели, которые подали заявку на голосование на дому еще в 2021 году, а сейчас таких заявок не подавали, говорится в публикации.

В "Карту нарушений" внесено также задержание "координатора наблюдения КПРФ Виталия Немцева". Заявителем значится наблюдатель, нарушение отнесено к категории "Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ".

О своем задержании координатор проекта "Гражданин наблюдатель" Виталий Немцев сообщил сегодня в своем Telegram-канале. По его словам, он планировал сегодня посещать избирательные участки, но на его машину приклеили наклейку запрещенной в России судом террористической организации "батальон "Азов", после чего машину Немцева остановили силовики, а его самого задержали.

Кроме того, один из наблюдателей сегодня пожаловался на нарушения в Приморско-Ахтарске. "На УИК 4012 в Приморско-Ахтарске наблюдателям и другим лицам запретили производить видеофиксацию на участке. Составлена жалоба", - говорится в публикации.

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* внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.