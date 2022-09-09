Краснодарский активист Немцев сообщил о своем задержании

09 сентября 2022, 08:42

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Координатор проекта "Гражданин наблюдатель" Виталий Немцев задержан в Краснодаре вскоре после того, как на его машине появилась наклейка батальона "Азов"*, сообщил сам активист. По словам Немцева, он планировал сегодня посещать избирательные участки.

Как писал "Кавказский узел", на 9-11 сентября намечено голосование на выборах в Заксобрание Кубани седьмого созыва. Несколько кандидатов от КПРФ получили отказы в регистрации на выборах, но это не повлияло на позиции партии в предвыборной гонке, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Член краевого комитета КПРФ сообщил, что реготделение перед выборами столкнулось с притеснениями, представители других партий назвали предвыборную кампанию спокойной.

О своем задержании координатор проекта "Гражданин наблюдатель" в Краснодаре Виталий Немцев сообщил сегодня в своем Telegram-канале "Гражданин наблюдатель Виталий Немцев". "Мне на машину приклеили наклейку "полк Азов"*, остановили 2 машины ДПС, тут же подъехал оперативник. Везут оформляться", - написал он в 07.31 мск.

Тремя минутами ранее Виталий Немцев опубликовал там же видео, записанное в режиме селфи в салоне движущегося автомобиля. "Выехал на один избирательный участок, припарковал машину и, выезжая на следующий участок, [увидел, что] стоит две машины ДПС. Останавливают, пытаюсь достать документы, но мне говорят, что у меня свастика висит на машине. Сзади была наклейка "Азов"* приклеена. То есть когда я подходил к машине, этого не было. И тут же подъехала оперативная машина. Сейчас еду в отдел полиции на Воровского, будем что-то оформлять", - говорит на видео Немцев.

Новых публикаций, по состоянию на 08.41 мск, Виталий Немцев в своем Telegram-канале не сделал.

Напомним, Немцев сообщал о своем задержании также 21 июля. Тогда силовики объяснили задержание ориентировкой на его машину, рассказал активист. На активиста составили протокол по статье о дискредитации российской армии. 28 июля стало извесно, что в отношении Немцева составлен второй протокол, суд в Краснодаре назначил Немцеву второй штраф в 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии.

В августе 2021 года Виталий Немцев был оштрафован на 1000 рублей за то, что разместил на фасаде одного из зданий объявление о наборе наблюдателей на выборы в Госдуму. Административный протокол на Немцева составил чиновник мэрии Краснодара, активист счел это давлением на него.

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* Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (его символика признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.