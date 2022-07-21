Краснодарский активист сообщил о своем задержании

21 июля 2022, 11:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали краснодарского активиста Виталия Немцева, объяснив это ориентировкой на его машину, сообщил сам активист.

Как писал "Кавказский узел", 16 июля стало известно, что суд в Краснодаре прекратил административное дело Виталия Немцева, участвовавшего в пацифистской акции 24 февраля. Немцеву вменялось неповиновение полицейскому (статья 19.3 КоАП РФ), так как, по данным силовиков, он отказался предъявить паспорт. В феврале суд вернул дело в полицию на доработку, так как в протоколе были допущены ошибки. При новом рассмотрении дело было прекращено.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего участники пацифистских пикетов, в том числе на Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии.

О своем задержании Виталий Немцев сообщил сегодня в своем Telegram-канале "Гражданин наблюдатель Виталий Немцев", разместив 10-секундное видео. Видео снято в режиме селфи, за спиной активиста виден стоящий у обочины дороги легковой автомобиль, а за ним – машина ДПС с включенными проблесковыми маячками.

"Говорят, машина в ориентировке. Остановили. Будут задерживать. Что-то оформляют", - сказал Виталий Немцев на видео, опубликованном в 09.23 мск.

Спустя шесть минут он опубликовал текстовое сообщение. "Говорят, что ориентировка на меня и машину по какому-то КУСП (книга учета сообщений о правонарушениях. – Прим. "Кавказского узла"). О чем, это инспектор не говорит", - написал активист. По состоянию на 11.36 мск новых публикаций в его Telegram-канале нет.

На Немцева составили протокол по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), говорится в публикации, размещенной в 10.51 мск в Telegram-канале "Антивоенный комитет Кубани". В размещенном ранее там же сообщении о задержании Немцева он назван "активистом и участником нашей команды". "Кавказский узел" не располагает подтверждением информации анонимного Telegram-канала. Управление МВД по Краснодарскому краю по состоянию на 11.36 мск не сообщило на своем сайте о задержании активиста.

Напомним, в августе 2021 года Виталий Немцев как координатор проекта "Гражданин наблюдатель" был оштрафован на 1000 рублей за то, что разместил на фасаде одного из зданий объявление о наборе наблюдателей на выборы в Госдуму. Административный протокол на Немцева составил чиновник мэрии Краснодара, активист счел это давлением на него.

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