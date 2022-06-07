Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу дел о дискредитации армии

07 июня 2022, 20:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 4 марта в Краснодарском крае заведено 112 административных дел о дискредитации российской армии. Чечня вошла в тройку регионов, где не составили ни одного протокола по этой статье, следует из данных правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*.

"Кавказский узел" писал, что после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пикетов стали привлекаться к ответственности по ней. Так, 6 июня стало известно, что суд назначил жительнице Владикавказа 40 тысяч рублей штрафа за публикации в соцсети, которые счел дискредитирующими российские вооруженные силы. 3 июня суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей активиста Олега Ольховика по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

С 4 марта силовики завели 2393 дел по административной статье 20.3.3 о дискредитации российской армии, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Известно о составлении протоколов по этой статье в 82 регионах Так, средний размер штрафа составляет 35492 рубля, а общая сумма всех штрафов, назначенных судами в разных городах России достигла 27 миллионов 258 тысяч рублей, говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале "ОВД-инфо* Live".

Лидерами по числу дел о дискредитации стали Москва, где по данным проекта, заведено уже 360 административных дел, Санкт-Петербург - 142 дела и Краснодарский край, где насчитывается 112 административных дел по статье 20.3.3. КоАП РФ. Другие регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов не вошли в первую десятку регионов по числу дел по этой статье. Лишь в трех регионах не было заведено административных дел по этой статье: в Чечне, Тыве и Магаданской области, отмечается в публикации.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.