Жительница Владикавказа оштрафована за дискредитацию армии

06 июня 2022, 20:07

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Суд назначил жительнице Владикавказа 40 тысяч рублей штрафа за публикации в соцсети, которые счел дискредитирующими российские вооруженные силы.

33-летняя жительница Владикавказа размещала на личной странице в соцсети комментарии, в которых "искажала задачи Вооруженных сил Российской Федерации и дискредитировала их деятельность", эти записи были выявлены сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Северной Осетии, сообщила сегодня пресс-служба МВД республики.

Полицейские составили на женщину протокол по статье о дискредитации вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 Кодекса России об административных правонарушениях). Суд признал жительницу Владикавказа виновной и назначил штраф в 40 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сайтах Ленинского, Советского и Промышленного судов Владикавказа информация в разделе "Судебное производство" не обновляется в связи с техническими работами, следует из информации на сайтах судов.

"Кавказский узел" также писал, что после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пикетов стали привлекаться к ответственности по ней. 30 мая стало известно, что Ленинский суд Владикавказа оштрафовал Альбину Купееву, которая обвинялась в дискредитации российской армии. По той же статье признали виновными жительниц Северной Осетии Теону Келехсаеву и Арианну Гогичаеву.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.