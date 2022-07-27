Аналитики озвучили интриги выборов в парламент Северной Осетии

27 июля 2022, 05:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выборы в парламент Северной Осетии будут безальтернативными, а снятием "Новых людей" и "Коммунистов России" расчищается поле для "Единой России", считает Руслан Тотров. "Новые люди" могли бы "выстрелить" на выборах, которые в целом подконтрольны властям, уверен Виталий Аверин. Партийный состав нового парламента может поменяться, но не радикально, отметил Артур Бязров.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля стало известно, что Центризбирком Северной Осетии отказался заверить списки кандидатов для участия в выборах депутатов республиканского парламента от партий "Новые люди" и "Коммунисты России" из-за допущенных нарушений. Обе партии обжаловали решение избиркома и потребовали заверить их списки.

Голосование на выборах депутатов парламента Северной Осетии седьмого созыва и выборах в органы местного управления на территории республики будет проходить 10-11 сентября, говорится в сообщении на сайте ЦИК республики.

По мнению координатора сети региональных отделений "Голоса"* Виталия Аверина, в Северной Осетии партия "Новые люди" вполне могла бы "выстрелить" на парламентских выборах. Он напомнил, что партия попала в Госдуму только в результате прошлогодних выборов.

«На нее возлагались надежды как на умеренно-прогрессивную партию. Партия, которая выступает за некие изменения внутри системы. Ее электорат - это в основном городские жители, которые придерживаются умеренной критики власти, ратуют за какие-то перемены, но их пугает радикализм внесистемной оппозиции. Эти надежды во многом не оправдались. Возможно потому, что в условиях СВО партии трудно быть «умеренно-прогрессивной», когда все консолидируются вокруг президента и выражают в той или иной мере свою поддержку СВО. Из политических партий только «Яблоко» явно выступило против СВО», - сказал он 26 июля корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в отказе в регистрации на выборах депутатов республиканского парламента можно усмотреть "политические мотивы". "В целом, у них есть «лицензия» для участия в существующей политической системе, и за них могли бы голосовать городские жители и умеренные критики власти. И они могли бы избраться в республиканский парламент. Поэтому в отказе в регистрации списка партии усматриваются политические мотивы", - считает Аверин.

Что касается «Коммунистов России», то за них голосуют те, кто разочаровался в КПРФ, указал он. "Если на выборах где-либо уже зарегистрирована КПРФ, то "Коммунисты России" играют откровенно спойлерскую роль", - отметил Аверин.

В целом, по его мнению, на Северном Кавказе процесс выборов полностью управляем и подконтролен республиканским администрациям. "Партий, которые бы были независимы от администраций, на Северном Кавказе фактически нет. В своё время голосовали в регионе за «Патриотов России». Голосовали люди, которые были так или иначе в оппозиции к власти. Но сейчас "Патриоты России" объединились со "Справедливой Россией". Вряд ли будет та же линия, как у "Патриотов России". Скорее всего, теперь будут двигаться в фарватере генеральной партийной линии, которую озвучивает их лидер Сергей Миронов. Но, может быть, в республиканской кампании партия себя будет вести несколько иначе", - сказал Аверин.

Он считает, что поведение избирателя в настоящее время непредсказуемо, учитывая проводимую спецоперацию и социально-экономическую напряженность. "Власть будет делать ставку на "сушку явки" избирателей и на то, чтобы привести на избирательные участки своего избирателя, преимущественно с помощью админресурса", - резюмировал Аверин.

Политолог Артур Бязров считает, что на выборах в Северной Осетии много зависит от лидеров партий.

«Общество в принципе у нас ориентируется на партийных лидеров, на ярких личностей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Многое будет зависеть от того, как будет проведена предвыборная кампания, отметил политолог. «Те партии, которые представлены в парламенте, - у них имеется значительный опыт ведения политической борьбы, и поэтому большая доля вероятности, что они пройдут в парламент. Это "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду!" и КПРФ», - указал Бязров.

По его мнению, расклад политических сил в парламенте может немного поменяться. «Хотя нельзя сказать, что радикально поменяется партийный состав парламента, но нельзя исключать и неожиданностей. Есть партии, которые заявили о себе - это "Родина" и "Партия дела". Они ранее не имели представителей в парламенте Северной Осетии. Они достаточно серьезно готовятся, есть у них лидеры, есть команды, есть программы. ЛДПР и "Родина" в Северной Осетии уже представлены в городском собрании Владикавказа. Это задел для них, чтобы попробовать свои силы на республиканском уровне. "Коммунисты России" и "Новые люди" не были нигде представлены. У "Новых людей" нет даже отделения в республике», - пояснил Бязров.

Журналист Заур Фарниев заявил, что пока сложно что-то сказать о том, каковы были бы шансы "Новых людей" приобрести электорат в Северной Осетии.

«Хотя список партии возглавили довольно известные в республике люди — олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов, Давид Газзати и другие. Они бы смогли пройти барьер и попасть в парламент, опираясь на авторитет лидеров. Но трудно сказать, что бы они смогли сделать в парламенте республики, пройди они туда. Честно говоря, я сомневаюсь что их повестка сильно отличалась от повестки "ЕР". Поэтому непонятен смысл снятия этой партии с выборов», - рассказал он.

По словам журналиста, "Коммунистов России" уже не в первый раз снимают с выборов в республике. «В этой партии как раз есть идейные люди, которые могут выступить с громким заявлением, выступить с серьезной речью. Они могли бы представлять какую-то маленькую угрозу. Они мало что могли бы изменить, но шороху бы навели», - отметил Фарниев.

Он указал, что пока сложно говорить, кто будет представлен в парламенте Северной Осетии. "У местных справедливороссов (объединившихся с бывшими "Патриотами России" местными) и у ЛДПР риторика достаточно оппозиционная. Также, как и у "Новых людей", идет вразрез с нарративами местной власти. Наличие в парламенте ЛДПР, СР и "Партии дела" будет знаковым, и они смогут при небольших силах - а большинство они не получат - обозначать и ставить на рассмотрение вопросы, которые важны обществу», - считает Фарниев.

Политический редактор интернет-СМИ «Основа» Руслан Тотров считает, что выборы будут безальтернативными. «То, что парламентские выборы в Северной Осетии будут по большому счету безальтернативными и даже фикцией, я говорил давно. То, что с электорального пробега сняли партию «Новые люди» - вполне ожидаемо. Ожидаемо не потому, что это «Новые люди» - люди не новые как раз, а в том, что Центральной избирательной комиссии Северной Осетии жизненно необходимо дать результат. А поскольку ситуация сейчас, выражаясь языком первого президента России Бориса Ельцина, взлохмачена в стране и в республике до предела, они, конечно же, пытаются купировать любые очаги неожиданности», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Единственной интригой выборов станет количество мандатов, считает Тотров. «Выборы будут безальтернативными еще и просто потому, что остальные партии, по большому счету, это такие же придатки "Единой России". Единственной интригой будет - какое количество мандатов сможет себе выторговать объединенная группировка "Справедливой России". Понятное дело, что <...> мизерный процент населения Северной Осетии добровольно проголосует за "Единую Россию". Это очевидно. При этом мы понимаем, что "Единая Россия" покажет результат. ЦИК выступит фокусником, способным из электоральной шляпы достать абсолютно любого кролика, даже если его там нет", - добавил он.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в Краснодарском для участия в выборах депутатов Законодательного собрания списки подали "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду!", "Новые люди" и "Родина". Регистрация списков завершится 27 июля.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 18 августа 2021 года Минюст России включил "Голос" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента".

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.