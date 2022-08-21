Владикавказцы перед выборами поделились ожиданиями от депутатов

21 августа 2022, 12:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутатам следует решать проблемы с коррупцией, безработицей и низкими зарплатами бюджетников в Северной Осетии, указали опрошенные "Кавказским узлом" жители Владикавказа в преддверии выборов в парламент.

Как писал "Кавказский узел", голосование на выборах в парламент Северной Осетии и в органы местного управления будет проходить 10-11 сентября. В списки кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва включены 385 кандидатов от партий "Родина", КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" (в таком порядке избирком решил перечислить партии в бюллетенях).

К выборам в Северной Осетии не допущены три партии: "Коммунисты России", "Новые люди" и "Партия дела". Отделения "Партии дела" и "Коммунистов России" не согласились с решением не допустить их кандидатов к выборам. "Партия дела" обжаловала решение избиркома в Верховном суде республики, а затем в Третьем апелляционном суде в Сочи. "Коммунисты России" решили подать жалобу в Верховный суд России. Партия "Новые люди", по данным избиркома, также оспорила отказ в суде.

Жители Владикавказа, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", признались, что не рассчитывают на то, что депутаты парламента седьмого созыва будут решать проблемы в республике. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

33-летний частный предприниматель Инал Чочиев сообщил, что не планирует участвовать в голосовании. "Слышу о выборах в первый раз. Голосовать не пойду. Думаю, что это ничего не поменяет. Я ничего не жду, я думаю, что люди идут в кандидаты для того, чтобы просто иметь больше влияния. Очень много проблем в республике, но сейчас я понимаю, что такое время, когда не думаешь о том, что будет через год или через два. Я не ощущаю, что могу что-то планировать", – сказал он.

Не планирует идти на избирательный участок и 29-летняя преподаватель йоги Дина Дзадзаева. "Скорей всего, я голосовать не буду, потому что, честно говоря, не вижу в этом особого смысла. Не знаю, может ли что-то измениться от этих выборов, как было, так и будет. В республике проблемы есть – безработица, дороги, которые постоянно делают и никак не доделают, низкие зарплаты учителей, много всего. Об активности кандидатов могу судить только по плакатам, телевизор не смотрю. Что-то слышала о ситуации с партиями, но не вдавалась в подробности. Прозрачность выборов в нашей стране ничто не может обеспечить на сегодняшний день", – поделилась мнением жительница Владикавказа.

20-летняя студентка Алина сообщила, что не знает большинство кандидатов. "Знаю только [депутата гордумы, кандидата от "Справедливой России"] Сослана Дидарова по социальным сетям, за ним слежу, но голосовать не буду, так как уеду в это время на учёбу. От выборов я ничего не жду, не верю в перемены при нынешней государственной власти. Проблем много – коррупция, полицейские пытки, преследования. О том, что какие-то партии не допустили, я не знала, но это, конечно, плохо. Прозрачные выборы могут обеспечить только кардинальные перемены на уровне государства и демократизация", – сказала студентка.

39-летняя дизайнер интерьеров Лана Цаллаева рассказала, что узнала о предстоящих выборах "исключительно из билбордов, развешанных по городу". "Активность кандидатов не видна, я вообще не знаю, кто они, не видела их. О том, что какие-то партии не прошли, читала в социальных сетях. Прозрачность и чистота выборов – это, мне кажется, совершенно что-то нереальное для нашей республики, в целом это большая трагедия для нашей страны, которая длится десятилетиями", – высказала мнение жительница Владикавказа.

Среди нерешенных проблем женщина назвала проблемы туристической сферы. "Потому что об этом очень много говорится, очень много какой-то активности со стороны властей, выделение каких-то финансов в эту область. Тем не менее, недавно я была в Даргавсе (где находится архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых". – Прим. "Кавказского узла") и очень удивилась, насколько там всё в плачевном состоянии. Ларьки напротив комплекса "Город мертвых" выглядят ужасно, вроде это не такое дорогое удовольствие – сделать единый ансамбль из палаток, которые продают сувениры и кофе на вынос. Что касается туалета в Даргавсе – это отдельная история, это ад, который хочется забыть и никогда не вспоминать", – сказала Лана Цаллаева.

Некоторые горожане сообщили, что пойдут голосовать, но при этом также не рассчитывают на перемены в республике. "Я знаю о выборах, но ничего от них не жду. Всё равно, наверное, пойду голосовать, чтобы институт выборов оставался хотя бы в формате декоративного", – сказал, в частности, 32-летний безработный Павел Мачильский.

Среди нерешенных проблем мужчина назвал коррупцию и несменяемость власти. "О кандидатах кое-что знаю – во двор приезжали кандидаты, вижу много билбордов по городу. Слышал о каком-то инциденте с одной из партий. Все эти партии не вызывают у меня доверия. Прозрачность и чистоту выборов может обеспечить желание, интерес и воля граждан", – сказал Мачильский.

Схожее мнение высказала 33-летняя преподаватель истории в училище Замира Бесолова. "Я пойду на выборы, но не жду ничего, вряд ли что-то кардинально поменяется. Никаких надежд у меня нет на выборы и вообще на какие-либо органы власти. Много чего надо решать, например, надо бороться с домашним насилием, защищать женщин и детей от насилия, у нас нет в республике шелтера для пострадавших от домашнего насилия, нужно обеспечить людей качественным здравоохранением, сделать всё, чтобы язык не исчезал осетинский, что-то сделать с растущими ценами на ЖКХ и так далее. Проблем много по всей России, мне не кажется, что без изменений в стране можно решить какие-то проблемы в республике", – сказала она.

О кандидатах Замира Бесолова, по ее словам, знает "только из билбордов". "О том, что какие-то партии не допустили, не знала, но раз это произошло, значит, они могли составить какую-то конкуренцию другим. Очень плохо, что сняли кого-то. Я не знаю, что может обеспечить прозрачность выборов, но, я думаю, что наличие независимых наблюдателей повышает шансы на какую-то прозрачность", – сказала она.

65-летний пенсионер Юрий также планирует идти голосовать. "Я хожу на все выборы, и в этот раз пойду. Особо от выборов ничего не жду, лишь бы цены больше не поднимали. Смотрел по телевизору про кандидатов, кого-то уже знал раньше. Конечно, я возмущен тем, что сняли коммунистов", – сказал пенсионер.

62-летняя госслужащая Татьяна сказала, что пойдет голосовать, но не по собственному желанию. "Голосовать буду, но не по желанию, а потому, что будет задействован административный ресурс. От выборов ничего не жду, очередная профанация. Проблемы есть во всех сферах, а вытаскиваются на поверхность лишь некоторые вопросы кандидатами в депутаты только ради собственного пиара. После выборов о них тут же забывают. Хотя бы накануне выборов хотелось узнать о судьбе кислородных станций в больницах. О кандидатах знаю из соцсетей. На билбордах одни и те же узнаваемые лица, избирающиеся из раза в раз. То, что не допустили партии по надуманным причинам, очень печально. Хотя думаю, что и они просто бы сидели на заседаниях парламента и молчали. Так что вполне ожидаемо. Честные и прозрачные выборы в Осетии […] – это иллюзия", – сказала женщина.

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