16 августа 2022, 22:18
Суд утвердил отказ ЦИК Северной Осетии заверить списки "Новых людей"
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу партии "Новые люди", которая требовала пересмотреть отказ Центризбиркома Северной Осетии заверить списки кандидатов для выборов в парламент.
Как писал "Кавказский узел", 24 июля стало известно, что Центризбирком Северной Осетии отказался заверить списки кандидатов для участия в выборах депутатов республиканского парламента от партий "Новые люди" и "Коммунисты России" из-за допущенных нарушений. Обе партии обжаловали решение избиркома и потребовали заверить их списки. 30 июля стало известно, что Верховный суд Северной Осетии не согласился удовлетворить иск партии "Новые люди" с требованием к республиканскому Центризбиркому заверить списки кандидатов на выборы в парламент.
Голосование на выборах депутатов парламента Северной Осетии седьмого созыва и выборах в органы местного управления на территории республики будет проходить 10-11 сентября, говорится в сообщении на сайте ЦИК республики.
Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи сегодня рассмотрел жалобу представителей партии "Новые люди" на решение Верховного суда Северной Осетии, сообщается в Telegram-канале ЦИК республики.
Суд признал требования представителей парии не подлежащими удовлетворению, решение Верховного суда оставлено в силе, отмечается в сообщении.
Комментариев представителей партии "Новые люди" относительно решения суда не поступало.
"Кавказский узел" также писал, что 5 августа ЦИК Северной Осетии отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты парламента республики седьмого созыва от "Партии дела". Причиной был назван сбор подписей в здании почты, к самим подписям у ЦИК также возникли претензии. Партия обжаловала это решение, однако 13 августа Верховный суд Северной Осетии отказался удовлетворить жалобу партии.
Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что выборы в парламент Северной Осетии будут практически безальтернативными. Снятием "Новых людей" и "Коммунистов России" расчищается поле для "Единой России", считает Руслан Тотров. "Новые люди" могли бы "выстрелить" на выборах, которые в целом подконтрольны властям, предположил Виталий Аверин. Партийный состав нового парламента может поменяться, но не радикально, отметил Артур Бязров.
* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"