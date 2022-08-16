Суд утвердил отказ ЦИК Северной Осетии заверить списки "Новых людей"

16 августа 2022, 22:18

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Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу партии "Новые люди", которая требовала пересмотреть отказ Центризбиркома Северной Осетии заверить списки кандидатов для выборов в парламент.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля стало известно, что Центризбирком Северной Осетии отказался заверить списки кандидатов для участия в выборах депутатов республиканского парламента от партий "Новые люди" и "Коммунисты России" из-за допущенных нарушений. Обе партии обжаловали решение избиркома и потребовали заверить их списки. 30 июля стало известно, что Верховный суд Северной Осетии не согласился удовлетворить иск партии "Новые люди" с требованием к республиканскому Центризбиркому заверить списки кандидатов на выборы в парламент.

Голосование на выборах депутатов парламента Северной Осетии седьмого созыва и выборах в органы местного управления на территории республики будет проходить 10-11 сентября, говорится в сообщении на сайте ЦИК республики.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи сегодня рассмотрел жалобу представителей партии "Новые люди" на решение Верховного суда Северной Осетии, сообщается в Telegram-канале ЦИК республики.

Суд признал требования представителей парии не подлежащими удовлетворению, решение Верховного суда оставлено в силе, отмечается в сообщении.

Комментариев представителей партии "Новые люди" относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 5 августа ЦИК Северной Осетии отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты парламента республики седьмого созыва от "Партии дела". Причиной был назван сбор подписей в здании почты, к самим подписям у ЦИК также возникли претензии. Партия обжаловала это решение, однако 13 августа Верховный суд Северной Осетии отказался удовлетворить жалобу партии.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что выборы в парламент Северной Осетии будут практически безальтернативными. Снятием "Новых людей" и "Коммунистов России" расчищается поле для "Единой России", считает Руслан Тотров. "Новые люди" могли бы "выстрелить" на выборах, которые в целом подконтрольны властям, предположил Виталий Аверин. Партийный состав нового парламента может поменяться, но не радикально, отметил Артур Бязров.

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