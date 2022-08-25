Аналитики заявили о присутствии азербайджанских силовиков в Лачине

25 августа 2022, 20:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанские силовые подразделения уже вошли в город Лачин и села Сус и Забух, однако официально об этом пока не объявлено из-за отсрочки запуска альтернативной дороги между Нагорным Карабахом и Арменией, указали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" бакинские аналитики. Российские миротворцы остаются в Лачинском коридоре до начала движения по новой дороге.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) сообщило, что строительство дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено. Однако в связи с тем, что Армения не достроила свой участок альтернативной Лачинскому коридору дороги, это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявили в Государственном агентстве автодорог Азербайджана, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение ближайшей недели. Источник в правительстве Азербайджана отметил, что до ввода в эксплуатацию новой дороги движение транспорта по прежнему маршруту Лачинского коридора будет продолжаться.

На фоне ситуации со строительством дороги, альтернативной Лачинскому коридору, который был создан по договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, произошла эскалация конфликта. Передача Лачина (армянское название – Бердзор) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году. Власти Армении сообщили, что лишь в августе начнется строительство армянского участка дороги. 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно (азербайджанское название – Забух), Сус и Бердзор (Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. Большинство жителей населенных пунктов Лачинского коридора решили поселиться в Сюникской области Армении, 20 семей уже размещены там, сообщили 25 августа представители властей.

Азербайджанские силовики находятся в Лачине на фоне присутствия российских миротворцев

Представители различных государственных структур Азербайджана уже находятся в Лачине, это подтверждается видеокадрами, распространяемыми в социальных сетях и в Интернете, заявил военный обозреватель и редактор агентства Turan Шахин Гаджиев.

"Несколько дней назад в Лачин были введены силы противопожарной безопасности МЧС Азербайджана. Очевидно, там уже находятся также армейские подразделения, силы полиции, потому что необходимо взять под охрану важные объекты. Просто это пока не афишируется. Тем не менее, в соцсети просачивается информация. Сегодня в соцсетях появились кадры проезда по Лачину и Забуху автомобилей, внутри которых исполнялась азербайджанская музыка. С другой стороны, российские миротворцы уже начали демонтировать свои посты", - сказал Гаджиев.

Издание caliber.az сегодня опубликовало в своем Twitter видео из поселка Забух, сопровождаемое подписью о возвращении азербайджанцев сюда спустя 28 лет. Видео снято из салона машины, которая проезжает по пустым улицам общины, у части домов открыты ворота. Кто именно находится за рулем автомобиля, на записи не видно. На другом видео , опубликованном азербайджанской телекомпанией ITV, под российскими флагами работает экскаватор, несколько человек ведут земляные работы. Табличка с надписью: "Лачинский коридор безопасности. Миротворческие силы РФ" лежит на земле. На последующих кадрах аналогичная табличка расположена на переднем плане, около нее ходит мужчина в военной форме, разговаривая по телефону, а также несколько человек в гражданской одежде. В названии этой видеозаписи, размещенной в YouTube-канале телекомпании 24 августа, утверждается, что российские миротворцы демонтируют свои посты.

Отсутствие официальных объявлений о переходе Лачина и двух сел под контроль Азербайджана Гаджиев связал с тем, что Лачинский коридор еще не перенесен.

"Это связано с отсрочкой запуска новой автомобильной дороги в объезд Лачина. Азербайджанский участок ее готов уже с середины августа. Но, поскольку Армения не построила свой участок, возникла необходимость в строительстве временной трассы протяженностью в пять километров. Азербайджан взял на себя и эту работу. Сегодня было объявлено, что движение по новой дороге начнется в течение недели. До этого Лачинский коридор продолжает действовать по прежнему маршруту. А если эта дорога действует, значит, там еще находятся миротворцы. Поэтому в условиях, когда дорогой все еще пользуются армяне, и там находятся миротворцы, официальное объявление о возвращении Лачина под контроль Азербайджана выглядело бы не совсем полноценным событием", - сказал Гаджиев.

Он исключил возможность каких-либо эксцессов в Лачинском коридоре с учетом вхождения на его территорию азербайджанских силовиков и одновременным все еще использованием дороги армянами. "Во-первых, там все еще находятся российские миротворцы. Во-вторых, азербайджанской стороне нет никакого резона создавать препятствия передвижению армянских машин, поскольку она и так гарантирует наличие коридора по другой дороге. Армянам также ни к чему обострять ситуацию, поскольку это чревато ответными мерами силовиков и приостановлением транспортного сообщения по коридору", - отметил Гаджиев.

Власти Азербайджана не называли точные сроки взятия Лачина и двух сел под контроль

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также полагает, что азербайджанские силовики уже находятся в Лачине, Забухе и Сусе. "Присутствие азербайджанских военных, пожарных, полицейских не может создавать какой-либо угрозы безопасности, поскольку расселенные в Лачине, Забухе и Сусе армяне уже покинули их. Азербайджанские военные подразделения уже обустраиваются на новом месте. Полиция, очевидно, берет под охрану важные объекты. Полагаю, что там уже находятся и представители гражданских структур, поскольку власти намерены ускоренными темпами вернуть сюда вынужденных переселенцев, и поэтому необходимо уже сейчас провести определенные оценки состояния жилого фонда, объектов социальной инфраструктуры", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские власти конкретно не заявляли, что Лачин будет взят под контроль 25 августа, добавил он. "Президент Ильхам Алиев 12 августа в своем выступлении говорил, что Баку предлагал вернуть Лачин и села к 5 августа. Но армянская сторона попросила отсрочить до второго числа. Алиев указал, что для Азербайджана это не проблема, и можно подождать и до 1 сентября. Видимо, еще несколько дней займет так называемый процесс "приема-сдачи", и как раз к этому времени будет полностью подготовлена временная пятикилометровая дорога для запуска альтернативной трассы Лачинского коридора, на нее переместятся российские миротворцы, и Азербайджан объявит о возвращении города Лачина и сел под свой контроль", - сказал Джуварлы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 12 августа, что люди, "незаконно расселенные" в Лачине (Бердзоре) и селах Забух (Ахавно) и Сус, должны уйти оттуда "по доброй воле", а поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах. Алиев подчеркнул, что конкретная дата выселения жителей ему не важна. "Пусть это будет не 5 августа, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет", – сказал он.

Получить комментарии в Минобороны Азербайджана не удалось.

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