Жители Бердзора готовятся покинуть свои дома

19 августа 2022, 03:58

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Более 150 человек посетили последнюю службу в церкви Бердзора. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что опасаются безработицы в городах, куда они переедут, и надеются, что поддержка властей позволит им решить жилищные проблемы.

Как писал "Кавказский узел", администрация Кашатагского района Нагорного Карабаха сообщила, что жители Бердзора (азербайджанское название - Лачин) и села Ахавно (азербайджанское название - Забух) должны покинуть свои дома до 20 августа, с этого дня там начнут отключать коммуникации. Вещи приходится собирать в экстренном порядке, а выделенных властями денег на переезд не хватает, пожаловались местные жители. По данным мэра на 18 августа, в Бердзоре оставались около 70 человек, но люди готовятся к вынужденному переселению из Лачинского коридора. Власти не гарантируют безопасность оставшимся, заявил глава города. Жители Ахавно смирились с необходимостью покинуть село, рассказал местный житель.

5 августа министр территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха встретился с жителями общин Ахавно, Сус и города Бердзора (азербайджанское название – Лачин) и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. После этого жители села Ахавно выступили против переселения, потребовав включить село в зону нового транспортного коридора, проходящего в 1200 метрах от населенного пункта. Жители общин в коридоре до последнего противятся переселению в надежде, что решение о переселении будет отменено. Они также подтвердили, что сжигать или портить свои дома перед отъездом им запретили под угрозой невыплаты компенсаций. Несмотря на это, житель села Ахавно сжег свой дом, запечатлев на видео и выложив в соцсетях. Лидер оппозиционного движения "Мое право" Артур Осипян анонсировал протестные акции в защиту жителей Бердзора и Ахавно.

Арцахская епархия Армянской апостольской церкви 18 августа провела последнюю литургию в церкви Святого Вознесения в Бердзоре, так как 25 августа Бердзорский коридор переходит под контроль Азербайджана. Объявление о предстоящей литургии было размещено 16 августа на странице епархии. Службу, длившуюся более двух часов, посетили более 150 человек - жители Бердзора и Ахавно, а также из других населенных пунктов Нагорного Карабаха и Армении, передал корреспондент "Кавказского узла".

«В Бердзоре нет семей, которые останутся – все уедут к 20 августа, так как в этот день утром коммуникации будут отключены», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава города Нарек Алексанян. По его словам, электричество, связь и другая инфраструктура еще работает, дежурят миротворцы и местная полиция.

Он отметил, что из 70 семей, проживающих в городе до того, как объявили о сдаче коридора, остались до 30 семей, половина из которых – одинокие люди. «Все семьи переехали в Армению, на съемное жилье. Две семьи изъявили желание поселится в Степанакерте, но пока собирают вещи. Остальные семьи тоже собираются в Армению. Одиноким людям мы, жители Бердзора, помогаем собирать вещи и грузить в машины», - сказал Алексанян.

Мэр Бердзора отметил, что кроме финансовой помощи от Красного Креста для перевозки вещей, администрация района предоставила горючее для машин. «Я сам перевожу семью - жену и четверо детей - в Армению, где уже арендовал жилье в городе Вайк», - сказал он.

«Всем жителям Кашатагского района обещали ежемесячно выплату. Каждому члену семьи - по 40 тысяч драмов (около 98 долларов). Красный Крест предоставит финансовую помощь в течение двух месяцев, а правительство Армении предоставит сертификат на сумму 10 миллионов драмов для покупки жилья (чуть больше 24 тысяч долларов). Если все это будет выполнено, что жителям Бердзора и Ахавно будет намного легче пережить это потрясение и обосноваться в новом месте», - сказал Алексанян.

В Бердзоре не было случаев поджога домов, люди как-то не говорят об этом, отметил мэр. «17 августа в Бердзоре было возгорание сухой травы. В это время года такое случается часто. Пожарная служба МЧС Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) потушила пожар. Возгораний жилых домов не было», - сказал он.

"В Бердзоре нет поджога жилых домов", - подтвердил пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. «В селе Ахавно два дома сожжены владельцами", - отметил он.

Житель села Ахавно сжег свой дом, запечатлев на видео и выложив в соцсетях. Лидер оппозиционного движения "Мое право" Артур Осипян анонсировал протестные акции в защиту жителей Бердзора и Ахавно.

Все семьи из Бердзора и Ахавно, которые останутся в Нагорном Карабахе, разместят в гостиницах, они будут жить там бесплатно до тех пор, пока не достроят жилой квартал в Аскеранском районе. Затем там этим семьям будет предоставлены частные дома, в частности, в новом жилом квартале у села Овсепаван, сказал Тадевосян.

Жители Бердзора опасаются безработицы и проблем с жильем после переезда

Житель Бердзора Ваагн Асатрян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что перевез жену и троих детей в Армению, в Ереван. По его словам, за аренду жилья он платит 130 тысяч драмов в месяц (порядка 320 долларов). Он сказал, что в Бердзоре работал в госструктуре, а теперь вынужден наниматься разнорабочим, чтоб прокормить семью. Он выразил надежду, что когда начнут выплачивать финансовую помощь , то семье станет немного легче.

«В Бердзоре мы как переселенцы имели льготы на коммунальные услуги, а теперь нам придется за все платить. Кроме того, в Бердзоре у меня было собственное хозяйство, которое позволяло семье жить безбедно. Теперь в Ереване без постоянной работы, домашнего хозяйства, сельскохозяйственных угодий многие семьи будут просто нищенствовать, если государство не поможет», - сказал он.

Асатрян положительно относится к тому, что люди сжигают свои дома. "Это их право [...] никто не должен мешать этому", - сказал он. Власти "не должны были запрещать этого делать, так как это порождает недоверие к представителям властей", - отметил он.

Он признался, что он не сжег свой дом, потому что «кроме сертификата на покупку жилья ему не на что надеяться».

90-летняя Амалия Бабаян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приехала в Бердзор с четырьмя детьми в 1996 году по программе переселения. Она сказала, что в Армении семья продала дом, чтобы в Бердзоре создать хозяйство. "Наша жизнь начала налаживаться. Начали обустраивать дом, дети нашли работу. И опять война [...] Меня насильно выселяют. Мой дом здесь», - сказала Бабаян.

Она отметила, что после войны 2020 года ее четверо детей вместе со своими семьями не вернулись из Армении. Они арендуют там жилье, сказала активистка. «Еду в Ереван. Богатых родных у меня нет, не знаю, куда еду, как разместимся [...]. Два года назад, после войны, дети со своими семьями не вернулись, а я вернулась и осталась, потому что в другом месте жить не смогу», - рассказала Бабаян.

Она сказала, что поддерживает сжигание домов. "Но нам говорят, что если сожжете, то компенсацию не получите", - пояснила пожилая женщина.

Рузанна Аракелян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в Бердзоре с 1997 года, а теперь собирается уехать в Степанакерт. «Я поеду в Степанакерт. Там обещали временно разместить в гостинице, потом дадут постоянное жилье. Для нас всех оставить свой город – это трагедия. Мы все без тревоги не можем говорить друг с другом. Для нас дорог наш город, наша церковь», - отметила она. Аракелян добавила, что у нее нет семьи. Она опасается, что будут проблемы с трудоустройством после переезда.

«После войны 2020 года я тоже хотела сжечь свой дом и уехать, но, как и сейчас, не смогла», - сказала Аракелян.

«Мы уехали после войны в 2020 году в Армению. Сегодня приехали попрощаться с городом и побывать на службе. Я нашла работу с невысокой зарплатой. Муж - пенсионер. В начале мы арендовали жилье, но сейчас не в состоянии платить за съемное жилье, уже год живем у родственников. В первый год (после войны) нам помогали, но потом государственная помощь прекратилась. До сих пор сертификат на покупку жилья не получили. Мы обращались в правительство Армении, нам обещали, что помощь будет – ежемесячные выплаты по 40 тысяч драмов на каждого члена семьи», - рассказала жительница Бердзора Гоар Гаспарян.

Она живет с надеждой, что государство поможет в вопросе жилья. Гаспарян сказала, что не смогла бы сжечь свой дом.

Учредитель Агентства по развитию туризма и культуры Арцаха Сергей Шахвердян разместил на своей странице в Facebook* сообщение о том, что «идет последняя перед депортацией армянского населения Св. Месса в церкви Святого Вознесения в Бердзоре». «Нет ни руководства страны, ни членов парламента, ни министров. И только прихожане тихо горюют и отдаются молитве», - подметил Шахвердян.

«Мы надеемся, что это не последняя церковная служба армянских священнослужителей в Бердзоре. Но сегодня мы вынуждены прощаться. Я не хочу говорить, кто виноват во всей этой ситуации. И не хочу говорить, почему мировое сообщество молчит [...] Мне больно осознавать, что жители Бердзора и Ахавно – это новая волна беженцев по вине политиков», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Степанакерта Давид Караханян.

Армине Сагинян из Армении также выразила недовольство армянскими властями. "После войны (2020 года) ничего не делалось, чтоб люди жили без потрясений – два года мы сдаем территории, погибают военнослужащие, появляются все новые беженцы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее в министерстве территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха сообщили, что семьи, которые останутся в Степанакерте, будут размещены в гостиницах, а ведомство займется их трудоустройством. Если эти семьи вынуждены будут арендовать жилье, то будут получать от государства по 40 тысяч драмов (100 долларов) ежемесячно на каждого члена семьи для оплаты коммунальных услуг и арендной платы до тех пор, пока государство им не предоставит постоянное жилье. Семьи, которые переедут в Армению, кроме 40 тысяч драмов также получат сертификат в размере 10 миллионов драмов (почти 25 тысяч долларов) на покупку жилья. Этих денег вынужденным переселенцам из Бердзора и Ахавно хватит для приобретения в Армении квартиры в небольших населенных пунктах или частных домов в сельских общинах, в основном за эту сумму продается недвижимость без ремонта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по недвижимости.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района. Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении ранее заявили, что в августе лишь начнется строительство армянского участка дороги.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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