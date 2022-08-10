Артур Ильясханов после освобождения объявил об отъезде из Нижневартовска

10 августа 2022, 18:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Дагестана Артур Ильясханов, отбывший арест после инцидента в одном из магазинов Югры и заявлявший об угрозах от представителей чеченской общины, сообщил о своем отъезде из Нижневартовска. За Ильясхановым в Нижневартовск приехала его мать.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля в Нижневартовске 37-летний житель Хасавюрта Артур Ильясханов разбил две бутылки, принадлежащие магазину, из-за того, что ему не продали алкоголь и, назвавшись чеченцем и пригрозив "связями", допустил оскорбительные высказывания в адрес русского сотрудника магазина. Также он подверг сомнению эффективность действий российской армии на Украине. Члены чеченской общины отреагировали на его заявления и встретились с Ильясхановым 25 июля, сообщил в тот же день уполномоченный по правам человека Чеченской республики в ХМАО Аббаз Абдулхажиев. Он заявил, что есть планы отвезти Ильясханова в Чечню, где на него "найдут рычаги воздействия". Однако 3 августа Абдулхаджиев заверил, что Ильясханова не планируется отправлять в Чечню.

25 июля было опубликовано видео с извинениями Артура Ильясханова. 26 июля горсуд Нижневартовска арестовал Ильясханова на 15 суток, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды. Ранее после инцидента он был оштрафован на 32 тысячи рублей по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии. Ильясханов выражал опасения, что после отбытия ареста его доставят в Чечню. От представителей чеченской общины поступали угрозы, пояснил он.

Сегодня Артур Ильясханов освободился после административного ареста, встречать его приехала мать, сообщило издание 86.ru.

Видеозапись беседы с Артуром Ильясхановым и его матерью после освобождения опубликовал сегодня Telegram-канал "Мегаполис Югра". Запись сделана, когда Ильясханов идет по улице. "Дальше буду работать", - сказал Ильясханов, отвечая на вопрос о дальнейших планах. При этом он добавил, что не намерен оставаться в Нижневартовске. "Уезжаю", - заявил он, не указав, куда конкретно он собирается, ограничившись словами "далеко-далеко". При этом Ильясханов стремился прекратить общение с журналистами и прикрывал лицо бумагами.

Следом за ним шла женщина, которая представилась его матерью. Она не стала отвечать на вопрос журналиста, стыдно ли ей за поведение сына, ограничившись лишь фразой, что пьяный человек "болтает хоть о чем".

Напомним, Рамзан Кадыров 28 июля пригрозил принудительными общественными работами чеченцам, которые живут за пределами республики и "позорят свой народ". "Мы должны беречь свое имя, никому не позволим шутить, где бы он ни находился и каким влиятельным бы ни был. Если не умеет себя вести, то мы привезем домой и заставим швабрами мыть полы", - сказал он в разговоре со своим советником, депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Делимханов в ответ подтвердил готовность исполнить поручение главы Чечни, добавив, что участника "инцидента в Сургуте" - одном из городов Югры, как и Нижневартовск - уже нашли и привезли на родину. О ком конкретно идет речь, Делимханов не уточнил. Артур Ильясханов в день этой беседы еще должен был отбывать административный арест в Нижневартовске.

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