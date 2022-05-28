Фрагмент плаката с фотографиями членов "Сасна Црер". Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла".

28 мая 2022, 14:16

Жители Сюникской области заблокировали трассу в поддержку "Сасна Црер"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков жителей Сюникской области Армении заблокировали сегодня автотрассу "Ереван – Мегри" в знак протеста против задержания семерых участников отряда "Сасна Црер", обвиняемых по делу о захвате здания полка полиции в июле 2016 года.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Армении были задержаны семь членов отряда "Сасна Црер", обвиняемых по делу о захвате здания полка полиции в июле 2016 года. Их соратники сочли задержание в День Республики усилением борьбы против оппозиции.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", удерживал здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

Жители Сюникской области Армении перекрыли автомагистраль "Ереван – Мегри", выразив таким образом протест против задержания членов "Сасна Црер", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" представитель Национально-демократического полюса Армении.

По его словам, сторонники "Сасна Црер" возмутились действиями силовиков, которые без предупреждения и без оснований "вторглись в дома членов "Сасна Црер" и увезли их".

Пользователь Лилит Ованнисян разместила сегодня на своей странице в соцсети Facebook* видео о протесте жителей Сюникской области. На кадрах ролика показаны несколько десятков человек, которые стоят на обеих сторонах проезжей части автотрассы. На дороге также с обеих стороны стоят автомобили, движение заблокировано. Между собравшимися идет беседа на повышенных тонах.

Жители Сюникской области заблокировали трассу "Ереван – Мегри". Стопкадр из ролика на странице https://www.facebook.com/lilit.hovhannisyan.92/posts/5122551557826710"Араика Хандояна в тюрьме убили, теперь за этими пришли", – сказала на кадрах ролика одна из протестующих женщин, слова которой перевел с армянского корреспондент "Кавказского узла".

Араик Хандоян находился в карцере в декабре 2017 года, против чего объявлял голодовку. По завершении акции протеста Хандоян был прооперирован. Адвокат Ара Карагезян заявлял, что в карцере Хандояна было очень холодно. Участников "Сасна Црер" насильно вывели из зала суда, а потом они были избиты в подвале здания, сообщила защита. Араик Хандоян скончался в ночь на 10 октября 2018 года в Гюмри, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Напомним, 24 февраля 2021 года суд в Ереване огласил решение по делу о захвате здания полка полиции в июле 2016 года, приговорив членов отряда "Сасна Црер" к лишению свободы на сроки от четырех до 25 лет. Осужденные не признали вину и решили обжаловать приговор в Апелляционном суде. 7 декабря 2021 года активисты провели в Ереване акцию в поддержку членов отряда "Сасна Црер". По их мнению, они были осуждены необоснованно.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Полиция оцепила здание Минобразования Армении после анонса акции протеста", "Суд разрешил Гаспаряну остаться главой Генштаба Армении", "Освобождены участники акции протеста в Ереване".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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