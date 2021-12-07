Сторонники "Сасна Црер" провели акцию протеста в Ереване

07 декабря 2021, 18:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Члены отряда "Сасна Црер" были осуждены необоснованно, заявили участники акции протеста около здания суда в Ереване, где рассматривалась жалоба на приговор осужденным.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля суд общей юрисдикции Еревана огласил решение по делу о захвате здания полка полиции в июле 2016 года, приговорив членов отряда "Сасна Црер" к лишению свободы на сроки от четырех до 25 лет. Осужденные не признали вину и решили обжаловать приговор в Апелляционном суде.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", удерживал здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

Сегодня Апелляционный суд приступил к слушанию жалобы на приговор членам отряда «Сасна Црер», передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на онлайн-трансляцию на странице «Сасна Црер» в Facebook. Судебное заседание прошло на фоне акции сторонников движения в поддержку «Сасна Црер». В акции, по оценке организаторов, приняли участие около 50 человек. Они скандировали «Сасна Црер», держа в руках армянские флаги и флаги с символикой «Сасна Црер».

У тротуара перед зданием Апелляционного суда припарковался автобус с логотипами «Сасна Црер» и Национально-демократического полюса, в который входит «Сасна Црер». Из автобуса звучали национально-патриотические песни, а также песни в поддержку «Сасна Црер».

Полицейские потребовали перепарковать автобус в другом месте, что стало поводом для словесной перепалки между участниками акции и полицейскими.

Власти стремятся изолировать лидеров «Сасна Црер», чтобы ослабить Национально-демократический полюс, заявил на акции сторонник движения Артур Мовсисян. "Апрельская революция 2018 года была фикцией. [Бывший президент] Серж Саргсян начал процесс, а [премьер-министр Никол] Пашинян сегодня продолжает тот же курс", - отметил он.

Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "Бархатной революции" 2018 года рассказывается в фотохронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Другой сторонник «Сасна Црер» считает, что власти хотят изолировать «Сасна Црер» потому, что те "инициировали народно-освободительное движение" и предлагают "свою программу по выходу из политического и геополитического кризиса". "Правительство Пашиняна служит интересам Кремля, которому невыгодно национальное движение. Осудив «Сасна Црер», власти пытаются оказать давление, погасить движение", - заявил он в ходе акции.

Адвокат Арутюн Багдасарян, который пришел поддержать «Сасна Црер» отметил, что суд обеспечивает процессуальную сторону дела, однако после апрельской революции 2018 года статьи обвинения необходимо было пересмотреть.

"Новые власти должны были отказаться от обвинения в силу новых обстоятельств. С точки зрения процессуального права, нарушений в деле нет. Но с моральной точки зрения, нарушение есть. «Сасна Црер» восстали против диктатуры власти. В уставе ООН сказано, что «права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения». Пашинян пришел к власти в том числе благодаря «Сасна Црер», их акция также стала детонатором апрельских событий 2018 года. Власти обязаны были учесть право на восстание, и либо помиловать «Сасна Црер», либо амнистировать", - заявил он.

Дело «Сасна Црер» свидетельствует, что Никол Пашинян "является продолжателем политики [Сержа] Саргсяна", также заявил в эфире Арменак Кюрегян, чьи два сына осуждены по делу «Сасна Црер».

"Требование «Сасна Црер» заключалось в освобождении политзаключенных, отставки режима, проведении свободных выборов и восстановлении конституционного права. Это законные требования, и недопустимо обвинять их [в том], что боролись за восстановление попранных прав", - заявил Кюрегян.

Напомним, после "бархатной революции" 2018 года большинство членов отряда "Сасна Црер" были освобождены из-под стражи. При этом глава полиции Армении выступил против амнистии участников отряда. 12 августа 2020 года на судебном заседании по делу 10 ключевых участников "Сасна Црер" прокурор запросил для членов отряда от 8,5 года лишения свободы до пожизненного заключения. Вдовы погибших при захвате здания полка полиции 19 августа 2020 года на заседании суда сочли слишком мягким запрошенное прокурором наказание для членов отряда.