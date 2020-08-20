Потерпевшие потребовали максимальных сроков для обвиняемых по делу "Сасна Црер"

20 августа 2020, 05:30

Вдовы погибших при захвате здания полка полиции в Ереване полицейских сочли слишком мягким запрошенное прокурором наказание для членов отряда «Сасна Црер». Отец Тепаносяна указал на противоречия в деле о гибели сына, усомнившись в причастности к ней обвиняемых.

Как писал "Кавказский узел", после "бархатной революции" 2018 года большинство членов отряда "Сасна Црер" были освобождены из-под стражи. При этом глава Полиции Армении выступил против амнистии участников отряда. 12 августа на судебном заседании по делу 10 ключевых участников "Сасна Црер" прокурор запросил для членов отряда от 8,5 года лишения свободы до пожизненного заключения.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", удерживал здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. В здании также находились заложники, однако мятежники отпустили всех за день до сдачи. При захвате здания один человек был убит и еще шесть - ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. Хроника захвата отрядом "Сасна Црер" здания полка полиции опубликована на "Кавказском узле".

В суде 19 августа правопреемники погибших полицейских представили ходатайство о применении в отношении подсудимых «самого сурового наказания, полагающегося по закону», передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир с заседания радио «Азатутюн».

Жена убитого полицейского Юрия Тепаносяна Армине Товмасян указала, что на протяжении всего судебного процесса члены «Сасна Црер» «пытались представить себя как патриотов родины, а свою деятельность – как благородный поступок и мятеж».

«Моего мужа и отца моих троих детей уже никто не вернет, и я требую справедливого приговора. Только после этого я смогу объяснить моим детям, где их отец», - сказала она. Члены «Сасна Црер» должны понести наказание, поскольку были «убиты полицейские, захвачены заложники», отметила Товмасян.

Жена погибшего полицейского Гагика Мкртчяна Асмик Восканян попросила суд применить в отношении обвиняемых «самое суровое наказание». Она отметила, что вооруженное восстание членов «Сасна Црер» оставило без отца семерых детей, из которых четверо - несовершеннолетние. Восканян считает, что в ходе судебного процесса, который длится больше двух лет, доказана вина каждого подсудимого. «Члены «Сасна Црер» в свое оправдание приводят право на восстание [...] Подобные оправдания невыносимы для нас», - заявила вдова Мкртяна. Она добавила, что требуемые прокурором сроки для подсудимых, «слишком мягкие и не соответствуют совершенным деяниям».

Затем судья предложил адвокатам выступить с речью в защиту обвиняемых, однако они попросили время до 30 сентября на подготовку. Кроме этого, адвокат члена «Сасна Црер» Павла Манукяна Заруи Постанджян представила в суд справку о том, что ее подзащитный находится в реанимационном отделении в связи с резким ухудшением здоровья, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Судья Месроп Макян удовлетворил ходатайство защиты, и следующее судебное заседание назначил на 30 сентября.

Отец провел собственное расследование обстоятельств гибели Тепаносяна

Отец погибшего полицейского Юрия Тепаносяна Ваграм Тепаносян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что несогласен с утверждением следствия о том, что в его сына выстрелили члены «Сасна Црер». В материалах дела по части убийства его сына «слишком много неточностей», считает он.

По официальной версии, в Юрия стреляли с высокой точки, а в реальности «это был горизонтальный выстрел с близкого расстояния, иначе пуля бы не застряла у него во рту, сломав передние зубы», считает Тепаносян.

При осмотре машины, в которой убили Юрия, рядом было выбитое стекло. «Когда я заявил, что это стекло от евроокна [... осколки] подмели, выбросили, и сказали, что «сверху» приказали», - сказал отец погибшего. «Возможно, «Сасна Црер» причастна к смерти моего сына, но это не означает, что именно они его убили. Я хочу, чтобы назначили новые экспертизы, выявили реального убийцу», - отметил Тепаносян.

Он рассказал, что ранее вместе с адвокатом Ариком Папикяном вне данного судебного процесса собрали доказательную базу своей версии произошедшего и обратились в прокуратуру. Она перенаправила в суд для оценки этих фактов, однако прокурор посчитал собранные факты неполноценными и указал, что "они не могут повлиять на материалы дела".

Арик Папикян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что настаивать на своей версии Ваграму Тепаносяну сложно, так как он в рамках судебного расследования не является правопреемником сыра, поэтому находиться в зале суда не может. Правопреемником является жена Армине Товмасян, позиция которой по убийству супруга кардинально отличается.

Папикян отметил, что в материалах дела по части убийства Юрия Тепаносяна много расхождений с действительностью. К примеру, была проведена баллистическая экспертиза в целях идентификации оружия по пуле и гильзе. Доказать принадлежность пули, которая попала в ротовую полость Юрия, а также гильзы, которую, якобы, нашли на крыше здания на захваченной территории, тому оружию, из которого стреляли, не удалось, сказал адвокат.

По словам Папикяна, свидетели по эпизоду Юрия Тепаносяна в Специальной следственной службе допрашивались максимум семь минут, и их показания не отличаются друг от друга ни на слово. «Это говорит о том, что свидетели давали показания по заранее обговоренному сценарию. Эти свидетели - тоже полицейские, они сидели в одной и той же машине вместе с Юрием. А одежду одного из них, на которой должны были остаться следы от ранения Тепаносяна, не отдали на экспертизу, а отнесли домой и сразу постирали», - сказал Папикян.

Расстояние между крышей, с которой, как утверждает следствие, стреляли, и машиной, в которой сидел Юрий Тепаносян, - до 400 метров. "На этой территории, близ к зданию, стояло огромное пышное дерево, которое помешало бы стрелять по конкретной цели. Нужно учесть еще и тот факт, что, что заднее стекло машины было затонировано в три слоя, сама машина была без номеров и каких-либо опознавательных знаков, а до нее на это территории стояли другие полицейские автомобили рядами", - указал он.

По его словам, когда отец убитого указал на это дерево, через пару дней его убрали "Кроме этого, было два выстрела, один из которых, по официальной версии, пробил стекло машины под углом сверху вниз, а второй попал в покрышку, но не под углом, а горизонтально. С одной и той же точки невозможно произвести два таких разных выстрела», - считает Папикян.

Адвокат считает, что суд удовлетворит ходатайство прокурора о наказании членам «Сасна»Црер», возможно, с разницей в один-два месяца на каждого.

Руководитель Хельсинкской ассоциации, правозащитница Нина Карапетян считает, что в убийстве Тепаносяна есть политическая подоплека. Она сказала, что участвовала в деле в качестве представителя членов «Сасна Црер», однако, получив многочисленные санкции, от нее подсудимым формально пришлось отказаться.

Карапетян предположила, что дело, особенно по части убийства Юрия Тепаносяна, фальсифицировано. "Травма, которую получил Юрий Тепаносян, следы выстрела на машине и многое другое указывает на то, что это был совершенно другой стрелок и из совершенно другого оружия", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Карапетянц рассказала, что ранее Служба национальной безопасности распространила видео, на котором человек стоит на крыше здания с винтовкой. Правохранители утверждали, что в кадре - Смбат Барсегян, он позже ролик удалили из сети, сказала она. «Это было абсурдное видео, поскольку Смбат - левша, а винтовка на видео у человека в правой руке. Сама поза [человека на видео] очень странная, так оружие не держат", - отметила правозащитница.

Гагика Мкртчяна также убили не члены «Сасна Црер», «о чем готовы рассказать абсолютно незаинтересованные в этом деле посторонние люди, ставшие очевидцами событий», сказала она.

«Если кто-то виноват в убийстве человека, он обязательно должен быть наказан, но прежде его вина должна быть доказана», - отметила правозащитница.

Она предположила, что члены «Сасна Црер» мешают властям, и есть четкое указание посадить ключевых фигурантов дела.

Подсудимый Варужан Аветисян сказал корреспонденту «Кавказского узла», что дело основано на ложных доказательствах. Действия «Сасна Црер» он назвал «восстанием против режима».

«Восстание было против тирании, которая десятилетиями узурпировала власть, попирала основополагающие права граждан, сломала судьбы сотни тысяч людей», - заявил Аветисян. Он сказал, что сожалеет о погибших во время восстания людей.

"Кавказский узел" составил хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются на странице "Протесты в Армении".