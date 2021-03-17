Полиция оцепила здание Минобразования Армении после анонса акции протеста

17 марта 2021, 11:17

Сотни силовиков были стянуты сегодня к зданию министерства образования Армении перед визитом Никола Пашиняна. На месте собрались лишь три активиста, чтобы показать, как власти боятся протестов, заявила оппозиция.

"Кавказский узел" сообщал, что противники Никола Пашиняна проводят протестные акции с целью помешать ему свободно передвигаться. Так, 13 марта активисты попытались заблокировать здание МИД Армении, куда Пашинян прибыл с рабочим визитом, а когда премьер приехал на встречу с президентом Арменом Саргсяном, заблокировали выезд из президентской резиденции и вступили в противостояние с полицией.

Оппозиционеры с ноября 2020 года проводят в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого они считают ответственным за передачу Азербайджану территорий Нагорного Карабаха. 25 февраля они разбили палаточный лагерь около здания парламента, заблокировав проспект Баграмяна, а с 9 марта блокируют основные входы и выходы из здания. Активисты остаются в палатках и на ночь.

Полиция Армении сегодня утром оцепила здание министерства образования, науки, культуры и спорта. Никол Пашинян планировал провести рабочую встречу в этом здании, со ссылкой на пресс-секретаря премьера Мане Геворкян передал "Sputnik Армения".

Члены молодежной организации АРФ "Дашнакцутюн" анонсировали у здания Минобразования акцию протеста, назначив ее на 10.00 (9.00 мск) - за час до визита Пашиняна, сообщила представитель АРФД Кристина Варданян. К зданию министерства в назначенное время пришли всего три протестующих, там уже было оцепление из сотен полицейских. "Цель нашей акции - показать, насколько велик страх у правящей силы, в каком психологическом состоянии они (власти) находятся", - процитировали Варданян "Новости-Армения".

Акция показала, что налоги, которые платят граждане Армении, в тяжелых для страны послевоенных условиях идут на аренду автобусов для полиции и обеспечение безопасности премьер-министра, подчеркнула Кристина Варданян. "Никол Пашинян может прийти в Министерство из своего кабинета, расположенного всего в 500 метрах, только в сопровождении тысячи полицейских", - констатировала она.

На YouTube-канале Novosti-Armenia сегодня была опубликована видеотрансляция с места проведения акции. В кадре улицу переходит колонна силовиков, затем они выстраиваются вдоль улицы у здания министерства образования.

Протесты в Армении возглавляет коалиция из 17 оппозиционных партий, называющих себя "Движением по спасению Родины". В их числе бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) Сержа Саргсяна, крупнейшая оппозиционная партия в парламенте "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и одна из старейших партий "АРФ Дашнакцутюн" (АРФД) с представителем ее верховного совета Ишханом Сагателяном, указано в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". В ней проанализировано, кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, и как к этому относится народ.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".