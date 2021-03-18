Оник Гаспарян. Фото пресс-службы МО Армении

18 марта 2021, 11:26

Суд разрешил Гаспаряну остаться главой Генштаба Армении

Глава Генштаба вооруженных сил Армении Оник Гаспарян по решению суда может оставаться на этой должности до тех пор, пока постановление о его увольнении не будет принято в судебном порядке, сообщил сегодня адвокат генерала.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 марта истек срок пребывания Оника Гаспаряна на посту начальника Генштаба Армении, поскольку президент Армен Саркисян не направил в Конституционный суд проект указа о его отставке. Гаспарян 10 марта заявил, что считает свое увольнение неконституционным, и обратился в административный суд. 18 марта его защита также подала в суд иск, оспаривающий законность его освобождения от должности начальника Генштаба вооруженных сил Армении.

25 февраля Генштаб вооруженных сил Армении призвал Никола Пашиняна уйти в отставку. Премьер-министр счел это попыткой госпереворота и составил указ об увольнении начальника Генштаба. Однако президент Армении Армен Саркисян дважды отказался подписать этот документ.

Оник Гаспарян продолжит занимать пост главы Генштаба вооруженных сил Армении, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Артур Ованнисян. "На портале судебно-правовой информации (datalex) уже доступно административное дело ВД/2014/05/21 нашего доверителя господина Гаспаряна, в том числе решение о применении меры обеспечения иска. Считаю, что при его изучении отныне не возникнет вопросов о том, что господин Гаспарян продолжает службу в качестве начальника Генштаба ВС", – привело сегодня ИА "Новости Армения" перевод записи Ованнисяна в соцсети.

Адвокат пояснил, что решение суда в переводе с "юридического" языка означает, что суд признал увольнение Оника Гаспаряна недействительным из-за отсутствия соответствующего административного акта. Суд разрешил Гаспаряна работать начальником Генштаба до тех пор, пока по вопросу об его увольнении не будет принято решение суда, передал сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, что в Армении политический кризис обострился после того, как Никол Пашинян критически высказался о ракетных комплексах "Искандер", комментируя слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. "Искандеры" нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках", – приводятся слова Саргсяна в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном". 

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, и как к этому относится народ, рассказывается в справке "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции" на "Кавказском узле".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Протестующие в Ереване провели ночь около здания парламента", "Саркисян отреагировал на призывы оспорить увольнение Гаспаряна", "Юристы призвали президента Армении решить вопрос с отставкой главы Генштаба".

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