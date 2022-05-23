Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 мая 2022, 13:03

Житель Карачаево-Черкесии объявлен в международный розыск по делу об убийстве туриста

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Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии расширили мероприятия по поиску Абдуллаха Бостанова. Он объявлен в международный розыск как подозреваемый в убийстве жителя Москвы, сообщили сегодня в МВД.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, жители Москвы на машине ехали в Архыз и 16 февраля остановились недалеко от станицы Кардоникская. К ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел конфликт, переросший в драку. Подозреваемый во время драки ранил туриста в живот, и раненый умер по пути больницу. 17 февраля следователи объявили в федеральный розыск 34-летнего уроженца станицы Сторожевая Абдуллаха Бостанова, подозреваемого в убийстве туриста. По неофициальным данным, Бостанов позвонил в полицию и сознался в убийстве, а второй местный житель, который участвовал в драке, сам пришел в полицию.

"Ведется расширенный поиск подозреваемого в совершении убийства. Бостанов объявлен в международный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - цитирует источник в МВД по Карачаево-Черкесии "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что ранее подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

Напомним, 18 февраля в Ростуризме заявили, что убийство туриста в Карачаево-Черкесии не имеет оправданий, а к гостям на Кавказе всегда относились с уважением. Убийство туриста под Архызом является исключительным случаем, который связан с ростом преступности в обществе, и не имеет отношения к традициям, указали комментаторы в соцсетях.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Скандал с оголением туристки на Домбае ускорил разработку памятки для гостей Карачаево-Черкесии", "Организатор экскурсии обвинен в гибели двух туристов в горах Карачаево-Черкесии", "Три человека обвинены в гибели туристов в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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