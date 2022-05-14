Голосование на парламентских перевыборах проходит в Гудауте

14 мая 2022, 10:27

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В Гудауте проходят повторные выборы депутатов парламента Абхазии седьмого созыва по избирательному округу №18, которые будут признаны состоявшимися, если один из двух кандидатов наберет более 50 процентов голосов.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии 26 марта прошел второй тур голосования на парламентских выборах в 17 избирательных округах, депутаты были избраны в 16 округах. При этом в Сухумском округе №8 кандидаты набрали равное число голосов, там были назначены повторные выборы. Кроме того, перевыборы были назначены в округе №18 после первого тура.

Первый тур выборов прошел 12 марта, были избраны 17 из 35 депутатов Народного собрания Абхазии. Уже понятно, что новый парламент будет провластным, прокомментировали итоги первого тура опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Повторные выборы депутата парламента Абхазии проходят сегодня а в избирательном округе №18 в Гудауте. Кандидатами зарегистрированы бывший премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая и бывший прокурор района Беслан Таркил, информировало ИА " Апсадгьыл-инфо".

Избирательные участки работают с 08.00 до 20.00 по местному времени [07.00 – 19.00 мск], проголосовать должны не менее 25 процентов избирателей, указанных в списках. Кандидату для победы нужно набрать 50 процентов плюс один голос, передал сегодня ТАСС.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что спрогнозировать, кто кандидатов одержит победу по округу №18 в Гудауте, сложно. Леонид Лакербая более опытный политик, чем Беслан Таркил, указала 11 мая политолог Нателла Акаба. Интрига на перевыборах сохраняется, несмотря на отсутствие особого интереса к ним со стороны жителей, заявила журналист Изида Чания.

"Кавказский узел" также писал, что МИД Грузии заявил, что Тбилиси не признает выборы в Абхазии и расценивает их как незаконное действие, направленное против суверенитета Грузии. Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и считает, что выборы в Абхазии не соответствуют конституционным и правовым рамкам, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Материалы о выборах в парламент Абхазии "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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